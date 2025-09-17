RETRO RÁDIÓ

Karácsony Gergely szerint jó, hogy kigyulladtak a buszok - videó

Elképesztő kijelentést tett a főpolgármester.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 16:51
Karácsony Gergely busz tűz

Karácsony Gergely főpolgármester egy videóban jónak nevezi, hogy a fővárosban több busz is lángra kapott az elmúlt időszakban.

Bizonyos szempontból jó, ha vannak ilyen nagyon feltűnő, nyilván veszélyesnek tűnő dolgok, mert felhívják a figyelmet arra, hogy ezt a játékot -tehát a spanyol fal mögött-, nagyon komoly munka van, hogy ezek a buszok mindennap ki tudjanak jönni a garázsból.

- hangzik a felvételen, amely ide kattintva megtekinthető:

A főpolgármester tehát "veszélyesnek tűnőnek" nevezi a buszok kigyulladását, a több, mint 10 méter magas lángcsóvákat. Teszi ezt ráadásul úgy, hogy a BKV augusztusban kiadott egy közleményt -a belső vizsgálatuk után-, hogy a buszokkal minden rendben van, semmi pánik. 

Ennek ellenére, még a múlt héten is történt buszégés. Az sem világos, hogy milyen háttérmunkáról beszél, hiszen buszoknak valóban hibátlanul kellene kigurulniuk műszakba, ehhez képest egész nyáron csak kapkodták a fejüket az utasok. Továbbá az sem világos, miért nem fordított pénzt a buszok megfelelő karbantartására, és korábbi cseréjére.

