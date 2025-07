Kitiltották Magyarországról a terroristákat éltető ír rapbandát, nem jöhetnek a Sziget Fesztiválra

Sokasodtak az aláírások, volt, aki lemondta a fellépését a Szigeten

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes lemondta fellépését a fesztiválon, és azt közölték, abban az esetben változtatnak döntésükön, ha a szervezők visszavonják a Kneecap meghívását a rendezvényre.

Július közepén demonstrálók gyűltek össze a Szigetre vezető hídnál, így tiltakoztak az antiszemita megnyilvánulásairól ismert együttes fellépése ellen. A tüntetés szervezője hangsúlyozta, a Kneecap koncertjein rendszerint felbukkannak különböző terrorszervezetek zászlajai is, amiknek nincsen helye a fesztiválon. Nemes Dániel a Hír TV-nek nyilatkozva kiemelte,

azt akarják elérni, hogy a Kneecap ne léphessen fel a Szigeten, ezért további demonstrációkat is terveznek.

A Sziget Fesztivál szervezői ugyanis továbbra is kiállnak amellett, hogy a zsidógyűlölő együttes felléphet a fesztivál színpadán.

A szigetnek ez a védekezése, hogy itt szólásszabadságról van szó, nem áll meg. A gyűlöletbeszédet a világ minden civilizált országában büntetik

– emelte ki Nemes Dániel.

Fesztiválról fesztiválra tiltják ki őket – a Sziget engedett volna

A botrányos fellépések miatt több neves nemzetközi fesztivál – köztük a spanyolországi Bilbao BBK Live és az ír Electric Picnic – is törölte a Kneecap fellépését. A Glastonbury utáni közfelháborodás után a glasgow-i TRNSMT szervezői is visszamondták a zenekar koncertjét, miután a skót miniszterelnök és a rendőrség is aggodalmát fejezte ki a közbiztonság miatt. A rendőrség szerint a zenekar fellépése „jelentős rendőri jelenlétet igényelt volna”, amit nem tudtak garantálni – olvasható a Riposton.