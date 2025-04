Az Európai Unió változatlan erővel készül a háborúra

A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be az európai fegyverkezést, a készülődést az orosz-európai háborúra. A háborús készülődés már a mindennapi életet is jelentősen befolyásolja– az óvóhelyek, légoltalmi szirénák, vészhelyzeti készletek – megerősítését is gőzerővel végzi. Az EU lakosságának azt tanácsolják, hogy 72 órára elegendő élelmet, vizet és alapvető holmikat halmozzanak fel, hogy fokozzák felkészültségüket egy esetleges katonai támadásra.

Ursula von der Leyen (Fotó: Olivier Hoslet)

Az Európai Bizottság a felkészülési stratégiáját felvázolva azt mondta, hogy ösztönözni kívánja a polgárokat, hogy tegyenek „proaktív intézkedéseket a válságokra való felkészülés érdekében, mint például a háztartási vészhelyzeti tervek kidolgozása és az alapvető készletek felhalmozása”.

A stratégiát részben a németországi és a skandináv országok tervei ihlették, amelyek nyilvános tájékoztató füzeteket terjesztettek és olyan alkalmazásokat dolgoztak ki, amelyek tanácsot adnak az embereknek, mit tegyenek katonai támadás vagy más válság esetén.

„72 órás vészhelyzeti önellátást javasolunk” – mondta újságíróknak Hadja Lahbib, az Európai Bizottság készültségi és válságkezelési biztosa. Arra a kérdésre, hogy a polgároknak mit kell felhalmozniuk, a közösségi médiában található videóra hivatkozott, amelyben egy sürgősségi táskát mutat be.

A videóban a vészhelyzeti készleteiről beszél, beleértve a vízálló burkolatú személyazonosító okmányokat, konzerveket, palackozott vizet, gyufát, egy svájci kést, készpénzt, játékkártyákat, gyógyszereket és egy kis rádiót.

Az unió azt szeretné, ha az emberek tudatosan felkészülnének egy potenciális vészhelyzetre, legyen az terroresemény vagy katonai invázió

– áll a stratégiában.

A bizottság emellett egy egész Európára kiterjedő felkészültségi napot szorgalmaz a figyelemfelkeltés érdekében; a téma iskolai tantervekbe való felvételére; valamint az EU „készletezési stratégiájára”, amely biztosítja a megfelelő nyersanyag-, menedék-, generátor-, valamint „potenciálisan” élelmiszer- és vízellátást.

A tervek valószínűleg vegyes reakciót váltanak ki az EU-tagállamokból, amelyek különböző módon érzékelik a fenyegetéseket. Az észak-európai országok élen járnak a vészhelyzeti tervezésben.