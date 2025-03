Brüsszelben már be is mutatták a 72 órás túlélőcsomagot

Újságíróból miniszter

A közvetlen háborús veszélyt sugalló nyilvánvaló mondatai után nézzük meg, kicsoda Hadja Lahbib! Már csak azért is, mert miközben karrierje egyik szakaszában sem kerülték el a súlyos botrányok, volt kapacitása arra, hogy Magyarország súlyos megbüntetését szorgalmazza.

Lahbib algériai bevándorlók leszármazottja, ismert újságíró, volt belga külügyminiszter, 2024 decembere óta pedig az Európai Bizottság felkészülésért, válságkezelésért és esélyegyenlőségért felelős uniós biztosa.

Botrány miniszterként

Hadja Lahbib 2022 júliusában vette át Belgium külügyeinek irányítását, a frankofón liberális párt, a Reform Mozgalom jelöltjeként. Egyik botránya 2023 júniusában, tehát az ukrajnai háború kirobbanása után pattant ki. Történt, hogy egy brüsszeli rendezvényen orosz és iráni tisztviselők is részt vettek, akiknek Brüsszel régió fizette a szállásköltségeit. A csúcson a belgák fogadták Teherán – a liberális média által ultrakonzervatívnak minősített – polgármesterét, Alireza Zakanit is. Emiatt botrány tört ki, a belga parlament végül Lahbibot is meghallgatta. Mivel Belgium volt a soros elnök 2024 első felében, ezért az ügynek az Európai Unióban is komoly visszhangja volt. A frankofón szocialisták hazugsággal vádolták a minisztert, azonban végül őket és a zöldeket is sikerült meggyőzni arról, hogy Lahbib a posztján maradhasson. A botrány ugyanakkor tovább gyűrűzött, miután kiderült, hogy az iráni küldöttség tagjai videóra vették a Zakani polgármester érkezésekor a helyszínen tiltakozókat. Az egyik tüntető édesanyját állítólag később Iránban több órán át kihallgatták.

Botrány újságíróként

Minisztersége előtt Lahbib húsz évig dolgozott az RTBF köztelevíziónál. Még újságíróként járt 2021-ben az Oroszország által megszállt Krím félszigeten, melyhez az ukrán törvényeket megsértve orosz vízumot vett igénybe. Egy fotót is posztolt útjáról, a szevasztopoli kikötőből. Lahbib később komoly kritikákat kapott Ukrajnától, amely hivatalos vizsgálatot is kezdeményezett az út kapcsán, de a botrány végül elült. Olyannyira, hogy a politikus, már külügyminiszterként, 2024 nyarán az európai országok nevében sietett leszögezni, hogy „teljesen vállalnunk kell a felelősséget, és meg kell tennünk a szükséges lépéseket Ukrajna katonai megsegítésére”.