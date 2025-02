A DK-s újbudai polgármester miközben szépen gyarapodott legutóbbi éppen azzal került a hírekbe, hogy a szocialista szövetségesei alpári módon beszélnek roma állampolgárokról. Más baloldali polgármesterekhez hasonlóan László Imre is kifizetőhellyé tette a kerületet, hiszen a DK volt árnyékbelügyminisztere, Mustó Géza, két bukott momentumos képviselő és Rónai Sándor is Újbudán kapott pozíciót. Ezenkívül olyan súlyos ügyek is borzolják a kerületi lakosok kedélyét, mint helyi óvodát érintő pedofilügy, vagy éppen a párbeszédes Barabás Richárd taxi-botránya.

László Imre ennek ellenére továbbra is élvezi a bizalmat és anyagi szempontból is jó évet zárt, hiszen 2024-ben vásárolt egy 99 négyzetméteres lakást, amelyhez 32 négyzetméter teremgarázs és tároló is tartozik. Nem ez volt az egyetlen változás a vagyonnyilatkozatában, hiszen a korábbi, 2021-ben vásárolt Toyota Camry gépjárművét egy Lexus RX 450+ típusú járműre cserélte. A Toyota luxus márkájához számító modell ára alsó hangon 30 millió

forintnál kezdődik.

A volt kórházigazgató vagyonnyilatkozatában ezenkívül 62 millió forint pénzintézeti számlakövetelés és 700 ezer forint készpénz is megjelenik. Tartozása nincs, fizetése 1,5 millióról 2,7 millió forintra nőtt, ezenkívül közel 400 ezer forint összegű nyugdíjra is jogosult.

A XI. kerület DK-s polgármestere szerint a politika erősíti indokolatlanul a Szivárvány Óvodában kitört botrányt. Csakhogy több szülő is kivette a gyerekét az intézményből, miután visszahelyezték pozíciójába az intézményvezetőt. A szülők szerint éppen a városvezetés kezeli politikai alapon az ügyet.

Forrás: MTI

Nem hibázott az óvodavezető az újbudai pedofilbotrányban – állította korábbi nyilatkozatában László Imre, a XI. kerület DK-s polgármestere. Mint ismert, tavaly év elején derült ki, hogy a Szivárvány óvoda egyik pedagógiai asszisztense szexuális visszaélést követhetett el akár több óvodással szemben is a munkahelyén. Az ügyben nyomozás folyik, a gyanúsítottat az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben őrzik. Az ügy előzményéhez tartozik, hogy legalább egy óvónő jelezte az igazgatónak, hogy a férfi gyanúsan viselkedik, ennek ellenére az óvodavezető semmit nem tett. Rendőrségi nyomozás mellett önkormányzati vizsgálat is indult az ügyben. A baloldali városvezetés szerint azonban nem hibázott az óvoda vezetője. Sőt, a vizsgálat idejére felfüggesztett igazgatót az önkormányzat azóta vissza is helyezte pozíciójába. Csakhogy ezt követően lelkiismereti okokból felmondott az az óvónő, aki jelezte a férfi gyanús viselkedését, sőt úgy tudjuk, rajta kívül többen is. Ezek után több szülő kivette a gyerekét az óvodából, és azt gondolják, hogy politikai síkra terelték az ügyet László Imréék.

A szülők szerint tehát a polgármester viszi bele a politikát az ügybe, László Imre szerint viszont éppen hogy mások teszik ezt.

A DK-s polgármester azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy „Egy olyan embert, aki nem hibás a kialakult történetért, nem lehet büntetni.” Hozzátette azt is, hogy az, hogy a szülőkben kialakult egy bizonytalanság, azt csak a politika erősítette tovább indokolatlanul. Ugyanakkor az igazgatót, akinek jelezték a férfi gyanús viselkedését, még most is mentegeti. Majd azt fejtegette, hogy nem kíván azoknak a pártjára állni, akik tudatosan az emberek kárára feszítik a hangulatot.