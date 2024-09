Természetfilmklub - Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén 3-4. rész

Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén

3. rész: A Ngami tó

4. rész: Az Okawango



Dr. David Livingstone, az ifjú orvos-misszionárius nem találja a helyét Kurumanban, a London Missziós Társaság székhelyén, ahol szerinte a hit terjesztésére hivatott misszionáriusok „csak ülnek a húsosfazekak mellett, mint a bibliai zsidók Egyiptomban”. Ő valóban terjeszteni akarja a kereszténységet és az azzal járó európai kultúrát az afrikaiak körében. Velük egyébként is napi kapcsolatban van, segít nekik mindenben, amire csak képes. Lelkésztársai ezt fel is róják neki, „lejáratja a fehér ember tekintélyét” – mondván. A Doktor otthagyja őket és a Kalaháriban újabb és újabb telepeket létesít a máshonnan menekülő afrikaiak számára. Ezek sokszor nem sikeresek, a klíma, az időjárás, a vizek hiánya, a harcias matabele törzs támadásai, odébb vándorlásra kényszeríti őt is és követőit. Újabb és újabb felfedezőutakra indul. Egy ilyen út során teszi meg első földrajzi felfedezését, rálel a sivatagban elterülő Ngami-tóra. Ezzel egycsapásra híres lesz otthon is, maga Viktória királynő küld neki kitüntetést és pénzjutalmat.

