Formabontó rézfúvós koncert

Zenei repertoárjuk elemelkedik attól, amit elsőre a rézfúvósoktól elvárnánk: bár szimfonikus nyitányokat is játszanak, de eredeti kompozíciókat, jazz-t, szólóműveket, kamarazenét és látványos musicaldarabokat is beleszőnek fellépéseikbe. Így kerül bele mostani koncertjükbe az Olimpiai játékok tiszteletére John Williams, „Olympic Fanfare and Theme” című műve is a Városháza pop-up parkjában!

Fotó: facebook

A rendezvény ingyenes.

Időtartam: 1 óra 30 perc

Időpont: július 26., 17.00

Helyszín: Budapest Városháza (Városház utca 11, Budapest 1052)