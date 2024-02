Kortárs kamarazene a könyvtárban!

Műsor:

Koudela Olivér: Circa 7x1 min.

Oláh Krisztián: Poppy blooms

Koudela Olivér: Tedd a kezed (ősbemutató)

Ligeti György: Öt Arany-dal (IV. A bujdosó)

Szászi Petra: Tryout

Sztravinszkij: No words from Tom - Anne áriája a Kéjenc útja c. operából

Koudela Olivér: Untitled (Man, Woman and Dog) (ősbemutató)

Fotó: faceook

Közreműködik:

Farkas Lili (zongora)

Kaffehr Zsuzsanna (ének)

Kovács Viola (ének)

Oláh Krisztián (zongora)

Ács Dominika (fuvola)

Szöllősi Kata (hegedű)

Makay Annamária (zongora)

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: február 5., 18.00

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta Szalon (Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.)