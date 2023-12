Ideje van a zenének – esték Hollós Máté zeneszerzővel

A zeneszerző így invitálja hallgatóit a közös gondolkodásra inspiráló, sok zenei bejátszással kísért estekre:

Fotó: Facebook

„A zene időbeli művészet. Van ebből gond: a regényt olvashatjuk vissza-visszatekintve, a festményt vizsgálhatjuk akár órákig, a szobrot körüljárhatjuk. A zenében a szerzőnek kell gondoskodnia a „körüljárásról”, ezért már a témába is beépíti az ismétlést, hát még a formába a visszatérést. Azt variálhatja, de ha azonosat ír, akkor is átértékelődik a hallgatóban, sőt, már az előadóban akaratlanul is. De meddig tart egy-egy formaegység a zenében? Meddig kell tartania? Hogyan tréfálja meg az alkotó a hallgatót? Tudja-e, tudhatja-e a közönség, hogy meddig tart a darab, vagy annak adott szakasza?

Idei őszi három találkozásunk a zenei időben igyekszik tájékozódni. Korábbi hagyományunktól eltérően nem mindent ütemről-ütemre, „hangról-hangra” boncolunk. Egész tételeket is fognak hallani. De ne bánkódjanak – vagy ne örüljenek? –, bevilágítunk ám a zenei idő zegzugaiba. Javaslom, ne késsenek! Időben érkezzenek, hogy otthon legyenek a zene idejében.”

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: december 5., 18.00

Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjtemény Ötpacsirta Szalon, Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.