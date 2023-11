A bűnbánó Balassi – A Tercina együttes és Kálid Artúr műsora

A műfajok eredetvidékén verssor és dallam még egyszerre született, s együtt is élte életét. Balassi Bálint, a viharos magánéletű katonaköltő jó példa arra, hogy a két műfaj szimbiózisa a reneszánsz idején is gyakran megvalósult. A nagy műveltségű, több nyelven beszélő, verseket is fordító Balassi költeményei dalszövegként keletkeztek, s az utókor a költő utalásai alapján több vers esetében azonosítani is tudja az ihlető melódiát.

Fotó: Facebook

Az est során egyes versek énekelve, mások szavalatként hangzanak el. A versekhez kapcsolódva feltehetőleg Balassi által is ismert művek csendülnek fel: Regnart, Bakfark, Palestrina és Susato tételei között korabeli tánczenék, frottolák, canzonetták, balettók is helyet kapnak. A zenei és irodalmi anyagot Balassihoz kapcsolódó portrék, kéziratok, térképek vetítése egészíti ki.

Közreműködik:

Kállay Katalin (furulyák)

Vitárius Piroska (hegedű)

Győri István (lant)

Kálid Artúr színművész

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: november 27. 18.00

Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjtemény Ötpacsirta Szalon, Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.