Rock and Roll Szabadegyetem: A Rolling Stones színe és fonákja

A hatvanas évek egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású zenekara, mely sokáig a Beatles mögött próbálta meg kimozogni a maga helyét. A forradalmiságában is simulékonyabb liverpooli négyekkel szemben ők voltak a „rossz fiúk”.

Fotó: Facebook

Zeneileg persze nem lehet a két korszakalkotó együttest egy kalap alá venni, a Stones-dalok sosem voltak annyira sokrétűek, ötletgazdagok és lecsiszoltak mint Lennon és McCartney kompozíciói, de ez nem is volt cél: a Satisfactiont, a Jumpin’ Jack Flasht, a Sympathy for the Devilt vagy a Gimme Sheltert sokkal inkább megélte az ember, semmint esztétikailag elemezte.

Helyszín: Magyar Zene Háza, Multimédiás Könyvtár & Klub

Időpont: szeptember 6. 19.00

Bővebben itt olvashatsz a programról.