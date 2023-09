Kozma András – szitár

Dr. Nyusztay Iván – tabla

Kalandozás az indiai zene világába Fotó: Facebook

Calcutta – indiai zeneklub

Minden hónap első hétfőjén

A Calcutta Európában, Indiában, valamint a világ számos pontján lép fel évtizedek óta. A klasszikus indiai zene mestereivé váltak, annak szülőhazájában is számos elismerést szerezve. A duó fő célja a 3500 éves indiai klasszikus zene tradíciójának, csodálatos rágáinak, a világ legfejlettebb élő zenei ritmusrendszerének a lehető legtöbb hallgatóval való megismertetése. Az előadásokon a duó betekintést nyújt az indiai klasszikus zene rendszerébe, történetébe, szigorúan követve indiai mestereiket. A hangversenyt gyakran egészíti ki indiai film vetítése is, amely az indiai zene hangszereit, legnagyobb előadóit és népeinek kultúráját mutatja be.

Belépő: 2000 forint

Időpont: szeptember 4. 19.30

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ