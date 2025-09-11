Hátborzongató titkok egy elhagyott szellemvárosból: megoldatlan gyilkosság és paranormális jelenségek

Vaskó Tamás az olasz Apice Vecchio nevű szellemvárosban járt, ahol paranormális jelensége, hátborzongató történetek és megoldatlan bűntények várták.

Szellemváros Olaszországban Fotó: Vaskó Tamás

Hátborzongató élmények egy olasz szellemvárosban

Az olasz várost, amely Nápolytól 88 kilométerre fekszik, súlyos földrengések tették lakhatatlanná. Az 1962-es és 1980-as földrengések súlyos pusztítást hagytak maguk után, ami miatt a lakosok elköltöztek. Campania régió elhagyatott szellemvárosa azonban nem csupán a földrengések és a múlt sebei miatt kelt különleges érzelmeket, hanem a helyhez fűződő természetfeletti legendák miatt is. Apice Vecchio egyszerre kísérteties és lenyűgöző.

Vaskó Tamás beszámolója szerint egy furcsa járású, dongalábú férfi kísérte őket a szellemfaluba. Majdnem hat órán keresztül sétáltak a hátborzongató településen és a férfi mesélte a sok hihetetlen történetet, paranormális jelenségeket és egy megoldatlan bűnügyet is említett.

Ellátogattak egy koporsókészítő műhelybe, ami tele volt apró, fehér gyermekkoporsókkal, egy lepusztult szobában a meghiúsult esküvő nyomaira bukkantak, és a kísérőjük megmutatta a máig megoldatlan gyilkosság helyszínét is – írja a Szon.

Fotó: Vaskó Tamás

A Visszatérő szellem

A város főutcáján lévő egykori ékszerészboltban történt az eset. A bolt tulajdonosa, egy magányos, visszahúzódó férfi, akit rejtélyes körülmények között holtan találtak meg az üzletében. Kegyetlenül meggyilkolták. Az üzlet egykor virágzó volt, de a város hanyatlásával a forgalom is csökkent. A helyi legendák szerint a gyilkosság mögött anyagi okok vagy személyes konfliktus állhatott, de a konkrét ok sosem derült ki. Nem tudták megoldani a hivatalos szervek, a bolt azóta is elhagyatottan áll, így egyfajta »kísértetként« járul hozzá Apice Vecchio legendájához. Az emberek gyakran beszélnek az éjszakai zajokról, furcsa fényekről az üzlet körül, és úgy tartják, hogy az elkövető sosem hagyta el teljesen a várost. A gyilkossági esetről sajnos kevés hivatalos vagy részletes információ maradt fenn, mivel a település elnéptelenedése és az idő múlása miatt az eset inkább helyi legendává vált, semmint jól dokumentált bűnüggyé. A pontos halálok és a gyilkosság részletei nem ismertek, csupán annyi maradt fenn, hogy erőszakos halált halt. A nyomozás nem vezetett eredményre, így az eset megoldatlan maradt

– mesélte Vaskó Tamás.