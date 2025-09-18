Erről ne maradj le: A Fővárosi Állatkert különleges épületeit bemutató sétákat tartanak

A Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtöki közleménye szerint az egyik séta, amely az Állatkert főbejáratától indul 18 óra 30 perctől, a Nagy-tó körüli épületekre koncentrál: a résztvevők ellátogatnak többek között a Pálmaházba és az Ausztrálházba is. Ez utóbbi eredetileg Madárháznak épült 1909 és 1912 között, és a legjellegzetesebb azok közül a "fatornyos" erdélyi építészet világát idéző állatházak közül, amelyeket Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervezett az Állatkert számára - tették hozzá.

Fotó: Máthé Zoltán

Mint írták, a 123 éves Pálmaház Végh Gyula tervei szerint épült, és a második világháború alatt annyira tönkrement, hogy még a lebontása is felmerült. Végül felújították, és 1952-ben nyílt meg újra. A Nagy-tó körüli építészeti látnivalókat bemutató programon az érdeklődőket az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara Építészet, Design és Technológia Doktori Iskola szakértői kalauzolják Zuh Deodáth vezetésével - emelték ki. A tájékoztatás szerint egy másik - ugyancsak 18 óra 30 perckor kezdődő, de az elefántházi kaputól induló - séta a Nagyszikla környékének építészeti látnivalóit mutatja be.

A tematikus vezetés során kiderül többek között, hogy milyen bonyodalmak adódtak abból, hogy Neuschloss Kornél keleties stílusú épületet tervezett az elefántok számára, valamint hogy hol volt Jónás, az 1893-ban érkezett első budapesti víziló medencéje. Ezt a sétát Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivője, az Állatkerti műemlékek című könyv szerzője vezeti.

Külön sétán ismerhetik meg az építészet iránt érdeklődők a Biodómot. A 80 százalékos készültségű épület ugyan még nem lett benépesítve állatokkal, ám a növénytelepítés már megkezdődött és a létesítmény az elmúlt két évben több közönségprogram és rendezvény helyszíne volt, a Fénydóm nevű fényművészeti tárlattól kezdve egészen a dinoszauruszkiállításig - olvasható az összegzésben.

A résztvevők ellátogathatnak az épület legérdekesebb helyszíneire, és bepillantást nyerhetnek a modern állatkerti építészet kulisszatitkaiba Sándor István, a Biodóm gyűjteményi vezetője kalauzolásával. A séta szintén 18 óra 30 perckor indul, de a létesítmény iránti nagy érdeklődés miatt itt már az összes hely betelt - hangsúlyozták.