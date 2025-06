Berobbant a nyár: másodfokú riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt

Június 1-jén egy csapásra beköszöntött a nyár, 30 fok körüli maximumokkal, ugyanakkor a csapadék továbbra sem akar búcsúzni! Keddre például Békés és Csongrád-Csanád vármegye kivételével az egész országra riasztást adtak ki zivatar miatt. Sőt, Vas, Veszprém és Zala vármegyére másodfokú riasztást rendeltek el! Ugyanakkor a héten a kánikula is tombol majd, ahogy a HungaroMet alábbi, csütörtöki veszélyjelzési térképe is mutatja:

Forrás: met.hu

Az ország felére riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt, ráadásul Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben június 5-én a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat!

Most pedig nézzük, milyen prognózissal szolgál a következő napokra a Köpönyeg.hu!

Kedden a sok napsütést gomolyfelhők zavarják, és eleinte csak ÉNy-on, később a Dunántúl középső tájain is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati irányú szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra a hőmérséklet 15 és 21 fok közé csökken, délutánra pedig általában 27–32 fok közötti értékek várhatók.

Szerdán ragyogóan napos időre számíthatunk, helyenként jelenhet meg kevés fátyol- vagy gomolyfelhő. Csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor, vagy zivatar. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödhet. Szinte országos hőség lesz 28-34 fokos maximumokkal.

Csütörtökön sok napsütés, igazi nyári idő valószínű. Tovább erősödhet a nappali felmelegedés, 30 fok feletti értékeket mérhetünk, az Alföldön akár forróság is lehet már 35 fok körüli csúcsértékkel.

Pénteken szikrázóan napos idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék nem lesz. A délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. 32 fok körüli kánikula várható.