Négy vármegyére adtak ki riasztást – jégeső is eshet

Csitulni látszik az ősz – az előrejelzések szerint a hét második felére némiképp emelkedik a hőmérséklet és részben a csapadéknak is búcsút inthetünk. Ám addig még van pár nap, és keddre négy vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt. Ez pedig azt jelenti, hogy az érintett területeken villámlás és jégeső is előfordulhat! Mutatjuk a részleteket!

Északkeleten akár jégeső is eshet kedden Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

Ahogy a HungaroMet figyelmeztető előrejelzése is mutatja, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt keddre. Ám az azt követő napokban látványosan javul majd az idő!

Fotó: met.hu

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden a ködfoltok feloszlása után változóan felhős időre van kilátás, ugyanakkor már csak pár helyen fordul elő zápor. 20 fok körüli maximum várható, bár az élénk ÉK-i szél miatt ezt kevesebbnek érezhetjük.

Szerda szintén változóan felhős idő ígérkezik, helyenként esővel és záporokkal. Bár az északkeleti szél több helyen is élénk lesz, jelentős változás, hogy a hőmérséklet délután 19 és 25 fok között alakul.

Csütörtökön és pénteken már némi napsütésre is van kilátás. Ugyan a nyugati és délnyugati területeken eső és zápor is előfordulhat, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.