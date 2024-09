Három részre szakad az ország: így búcsúzik az idei nyár

Véget ér a nyár? Miközben vasárnapra Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki, addig az ország többi részén 29-34 fokos hőmérsékleti maximumra van kilátás a HungaroMet prognózisa szerint.

Érdemes kihasználni az utolsó nyárias napokat! (Fotó: KISS ANNAMARIE / Hajdú-Bihari Napló)

Ahogy az alábbi ábra mutatja: három részre szakad az ország, keleten és nyugaton elviselhető lesz az idő, a középső sávban azonban még tombol egyet a nyár. A folytatás pedig egyre inkább emlékeztet majd az őszre...

Három részre szakad az ország vasárnap a HungaroMet veszélyjelzési térképe alapján (Fotó: met.hu)

Lássuk, mire készülhetünk a következő napokon a köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése alapján!

Vasárnap igazi strandidőre számíthatunk, amit érdemes kihasználni! Sok napsütés várható, gomoly- és fátyolfelhők tarkíthatják az eget, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Szinte országos hőség lesz, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Hétfőn ugyanakkor sokfelé várható eső, zápor és zivatar. Az ország nyugati felén kiadós esőzés is lehet. A délkeleti szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, estére viszont északnyugatira fordul. A napok óta tartó hőség véget ér, és fokozatos lehűlés veszi kezdetét. A hőmérséklet napközben már csak 19 és 30 fok között alakul.

Kedden északkeleten továbbra is erősen felhős maradhat az ég, míg másutt a felhőzet felszakadozik, és hazánk nagy részén több órára előbújhat a nap. Már csak keleten és északkeleten várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk lesz, időnként erősebb széllökésekkel. A hőmérséklet délután 20 és 27 fok között alakul.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor. Mérsékelten meleg lesz, napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.