Micsoda időjárás: kiadták a riasztást, három részre szakad az ország

Ha a tavasz ravasz, akkor az idei nyár egyenesen őrült! Míg csütörtökre 38 fokos maximumot jósoltak és Bács-Kiskun, valamint Csongrád-Csanád vármegyére is másodfokú riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt, pénteken az egész ország veszélyjelzési térképe citromsárgába borult a zivatarok miatt, de szombaton is több vármegyében zivatar alakulhat ki, jégesővel! Mutatjuk is, hogy szakad három részre az ország a hétvége első napján!

Szombaton három részre szakad az ország a zivatarok miatt Fotó: met.hu

Most pedig jöjjön a Köpönyeg.hu előttünk álló napokra vonatkozó prognózisa!

Pénteken erősen gomolyfelhős lesz az ég, és szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Az élénk ÉNy-i szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. 29 és 35 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szombaton nyugaton egyre naposabb, keleten borongós idő valószínű. Utóbbi tájakon további zápor, zivatar is előfordul. Élénk marad az ÉNy-i szél. Kissé felfrissül a levegő, de marad a kánikula 31 fok körüli maximumokkal.

Vasárnap és hétfőn sok napsütés várható kevés gomolyfelhővel. Már csak elvétve fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél végig élénk marad. Visszatér a 29–35 fok.