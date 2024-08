Egyre magasabb fokozatra kapcsol a nyár: pokoli, ami jön

Továbbra is tombol a tűzforró nyár, a csúcshőmérséklet több, egymást követő napon is 39 fok lehet a jövő héten! A HungaroMet veszélyjelzése alapján a következő napokban is másodfokú riasztás lesz érvényben a dél vármegyékben magas középhőmérséklet miatt. Ezt azt jelenti, hogy a következő három napban a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna vármegyében, kedden és szerdán pedig Békés vármegyében is.

(Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sok napsütés valószínű kevés gomolyfelhővel. Nem lesz továbbra sem csapadék. 34-35 fok körüli kánikula ígérkezik.

Kedden igazi strandidőre van kilátás sok napsütéssel, eső nélkül. Az Alföldön már forró lesz a levegő, akár 37-39 fok is lehet.

Szerdán a napsütés mellett , és főleg a Dunántúlon már kitörhet zivatar. A keleti szél többfelé megélénkül. 33-39 fokos hőség valószínű.

Csütörtökön tovább tombol a forró nyári idő, kis esély van frissítő zivatarra. Az ÉNy-i szél megélénkül. Egyelőre marad a 35 fok körüli tikkasztó meleg.