Máris kiadták 2024 első meteorológiai riasztását – 9 vármegyére

Az éjszaka képződött köd kedden csak lassan szűnik meg, a látási viszonyok az ország nagy részén kimondottan rosszak lesznek, emiatt a HungaroMet 9 vármegyére hirdetett elsőfokú figyelmeztetést. Ezeken a helyeken a köd miatt 6 órát meghaladóan is csak alig pár száz méter lehet a látótávolság.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ugyanakkor délelőttől kezdve északnyugat felől beborul az ég, és este az északi tájakon már gyenge eső is előfordulhat, de olyan jelentős mennyiségre, mint a múlt év végén, nem kell számítani. A délnyugati, déli szél megélénkül, a Dunántúlon olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 11 fok között alakul. A hajnali órákban általában -1 és +3 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Grafika: met.hu

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, és az epilepsziás rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek. Érdemes a légúti megbetegedések veszélyére is odafigyelni, mert azokat ráadásul nem könnyű megkülönböztetni egyes komolyabb betegségtől.