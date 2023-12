Leszakad az ég: több vármegyére is másodfokú riasztást adtak ki

Továbbra is változékony idő várható a héten: kedden akár 12 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat, szerdától viszont hatalmas mennyiségű csapadékot jeleznek, a hét második felében pedig visszatérnek az éjszakai fagyok, és a legmelegebb órákban is csak 1-8 fok várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.

Fotó: Csóka Ferenc / Ripost

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 7 és 12 fok között alakul, a tartósan borult, ködös tájakon lehet ennél hidegebb. A sűrű köd miatt öt vármegyét is citromsárgára színeztek arra figyelmeztetve, hogy ezeken a helyeken a látótávolság alig pár száz méter lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –4 és +4 fok között valószínű, a szélcsendes, derült részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Grafika: met.hu

A hajnalban képződött köd délnyugaton csak lassan oszlik fel, és északkeleten helyenként tartósan beragadhat a felhőzet. Gyenge eső, zápor leginkább estétől fordulhat elő, északkeleten kevés átmeneti ónos eső is lehet, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére elsőfokú riasztás van érvényben. Szerdára viszont a nagy mennyiségű csapadék miatt az ország teljes déli részére figyelmeztetést adtak ki, két helyen, Somogy és Baranya vármegyében ráadásul másodfokúra emelték a veszélyjelzést.

Figyelmeztető előrejelzés szerdára (Grafika: met.hu)

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Emiatt sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – figyelmeztet Pukoli Dániel.