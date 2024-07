A Crémé’s Dessertben krém a lelke mindennek!

A régi Balatoni út közelében, Budatétényben évtizedeken át járhattunk „Szabónéni” cukrászdájába sütizni. Némi kihagyás után, most Czakó Viktória és társa, Hegedűsné Tóth Andrea nyitották meg újra a régi cuki ajtaját a Klauzál és Aradi utca sarkán egy franciás vonalat képviselő, „krém a lelke mindennek” guszta, modern és családias kávézóval - ahol nem utolsósorban retro fagyipult is várja a vendégeket – benne az ellenállhatatlan pisztáciával...

A pisztácia fagyit mindenki dicséri Fotó: Fodor Erika

Czakó Viki a frekventált belvárosi vendéglátóhelyről jött ki Budatéténybe, hogy a főváros hangulatos kertvárosi részébe is elhozza a franciás stílusú krémes sütik világát.

Naná, hogy a mentes is krémes! Fotó: Fodor Erika

Ehhez mi lehetett volna alkalmasabb hely, mint az a sarki cukrászda, amely korábban évtizedekig kiszolgálta az itt élők édességéhségét.

Andi és Viki várja a Budatétényben élőket! Fotó: Fodor Erika

A családias hangulatú kis helyiségben minden Viki és Andi keze munkájáról és ízlésvilágáról árulkodik – beleértve a retro fagyipultot is, amellyel felvállalták, hogy lemondanak a látvány csábításáról, mert ha egyszer látatlanban is kíváncsi valaki a pisztácia vagy a citrom-mangó fagyijukra, utána úgyis visszajön.

A házi pogácsa ugyan nem krémes, de mindenképpen érdemes megkóstolni! Fotó: Fodor Erika

„A pisztácia fagyit mindneki dicséri. De a többi is nagyon jól fogy. Tetszik az embereknek a retro fagyipult, és az sem zavarja őket, hogy nem látják rögtön a fagyit, és nem készítünk ezerfélét, mert amit csinálunk, az mind finom.” - meséli Viki, aki korábbi belvárosi munkahelyéről is hozta szakmai tapasztalatait, ízlésvilágát és a hely hangulatát.

MInden, ami krémes: minden ízben és árnyalatban Fotó: Fodor Erika

Ami a süteményeket illeti, az a cukrászda nevéből is következik: Crémé ’s Dessert.

„Mi úgy tartjuk, hogy a krém a lelke mindennek. Ezt a vonalat képviseljük, ilyenek a tortáink, süteményeink, amelyek alapvetően a franciás vonalat képviselik.

Újhullámos Rákóczi: hagyományos ízvilág modern dizájnnal Fotó: Fodor Erika

Van azonban Rákóczi túrósunk is, igaz, újhullámos dizájnnal.” A már kinézetre is mesés desszertek között természetesen mentest is találunk.

A süti mellett a kávé sem elhanyagolható, meg is kóstoltuk a növényi tejes verziót. A nagy meleg miatt egyelőre csak a fagylaltig jutottunk, aminek az íze és az ára is teljesen rendben van. A pisztácia pedig tényleg egészen zseniális!