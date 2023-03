Diabetikus házi zsemle Mayától - sósan vagy édesen, saját áfonyalekvárral!

Lazanyeczné Gál Mária Matild, azaz Maya cukorbetegsége miatt különösen odafigyel arra, mit eszik. A hitoktatóként dolgozó Maya. ahogyan az általa varrt szép ruhadarabokkal, úgy a konyhaművészetben is komoly sikereket ért el ismerősei körében is finomabbnál finomabb diabetikus ételeivel. Saját maga süti a teljeskiőrlésű zsemlét is, amelyet volt szerencsénk megkóstolni, és a receptjét azonnal elkértük a Metropol Konyha olvasóinak.

Sósan vagy édesen? Mindkettő! Fotó: Fodor Erika

Teljes kiőrlésű zsemle

Hozzávalók

460 g teljes kiőrlésű búzaliszt

100 g búzaliszt

50 g búzasikér

1 kocka élesztő (Budafoki 50g-os)

1 teáskanál cukor (Ezt megeszi az élesztő)

1 teáskanál só

1 dl olaj

3 evőkanál 20% zsírtartalmú tejföl

30 ml cukormentes habtejszín

300 ml langyos víz

Lazanyeczné Gál Mária Matild, azaz Maya a nappaliban pihen, míg sül a zsemle Fotó: Horváth Petra

Elkészítés

A kétféle lisztet és a sikért egy dagasztótálba szitáljuk. Hozzáadjuk a cukrot, a sót és jól összekeverjük. Az élesztőt belemorzsoljuk. Praktikussági szempontból csinálhatunk egy kis mélyedést a lisztes keverék közepére, hogy a többi alapanyag egy helyre kerüljön.

Teljeskiörlésű zsemle Mayától Fotó: Fodor Erika

Tehát jöhet az olaj, a tejföl, a habtejszín, és a langyos víz háromnegyede. Ha leellenőriztük, hogy minden alapanyag megvan, elkezdhetjük összekeverni a tésztát. A maradék vizet apránként adjuk hozzá, mert a teljes kiőrlésű liszt minőségétől függ, hogy mennyi vizet fog felvenni. Általában ezzel a 300 ml langyos vízzel pont tökéletes tésztát kapunk, de ha úgy érezzük túl kemény a tésztánk, adhatunk hozzá még vizet.

Nincs is jobb, mint saját cukormentes áfonyalekvárral! Fotó: Fodor Erika

Egy közepesen kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Akkor jó, ha 2-3 perc dagasztás után a tészta elkezd elválni az edény falától és a kezünktől. Nem kell folynia, egy szép forma tartó tészta kell, hogy legyen, hisz a zsemle formát is tudnia kell majd tartani. 5 perc dagasztásnál nem igényel több munkát, a zsemlénk sikere főként a 2 pihentetésen múlik. Az átgyúrt tésztát letakarjuk, és meleg helyen, kb. 60 percig hagyjuk pihenni, kelni. Pihentetés után is meleg helyen dolgozzunk vele, mert a hidegben vagy huzatos helyen a tészta összeesik, és nem fog megkelni. Ha a tésztánk kétszeresére nőtt, jöhet a formázás. Ebből az adagból 15-16 db, 75-80 gramm közötti nyers tésztát kigombócozunk. A kívánt mennyiségű tésztát a két tenyerünk közé véve gombócokat formázunk, és az így kapott zsemléket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük.

Mesés és egészséges falatok! Fotó: Fodor Erika

Konyharuhával lefedjük, és 30 percig kelesztjük. Előmelegítjük a sütőt, és mielőtt betennénk, bőségesen lefújjuk őket vízzel, akár 4-5 fújást is fújhatunk zsemlénként rájuk. 180 fokos sütőben, légkeveréssel kb 30 percig sütjük. Az elkészült zsemlék teteje kemény, így ismét bőségesen lefújjuk őket vízzel (3-4 fújás/zsemle). A benedvesített zsemléket konyharuhával lefedjük. Körülbelül 1 perc alatt megpuhulnak. Szükség esetén lehet ismételni a fújást. Ha megpuhult a teteje, rácsra szedjük kihűlni, hogy ne ázzon el a zsemlénk alja.