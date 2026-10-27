Kilenc figyelmeztető jel, ami vashiányra utalhat
Sápadt arcbőr, karikás szemek, állandó fáradtság. Könnyű azt hinni, hogy csak a stressz vagy a kialvatlanság áll a háttérben, pedig más oka is lehet a panaszoknak. A vashiány sokszor egészen hétköznapi tünetekkel jelentkezik, ezért nem mindig ismerjük fel időben. Ezekre a figyelmeztető jelekre figyelj!
Egy új egészségügyi trend terjed a közösségi médiában, amely szerint már az arcunk is elárulhatja, ha kevés vas van a szervezetünkben. Bár a vashiány valóban okozhat látható változásokat, a szakértők szerint ennél jóval több tünetre kell figyelni. Ráadásul a panaszok más betegségekre is utalhatnak.
A vashiány 9 figyelmeztető jele
1. Sápadt arc és karikás szemek
Az úgynevezett „ferritin arc” sápadt bőrrel, sötét szem alatti karikákkal, száraz arcbőrrel és kicserepesedett ajkakkal járhat. Ez azonban nem hivatalos orvosi diagnózis, és a tüneteket más tényezők is okozhatják.
2. Állandó fáradtság
A vas nélkülözhetetlen az oxigén szállításához, ezért hiánya tartós kimerültséget és koncentrációs nehézségeket okozhat. Jamie Christie táplálkozási szakértő szerint sokan észre sem veszik az összefüggést, mert a panaszok fokozatosan jelentkeznek.
3. Légszomj és szívdobogás
Ha a szervezet nem jut elegendő oxigénhez, már egy rövid séta is megerőltetővé válhat. A szívverés és a légzés felgyorsulhat, de ezek a tünetek más betegségeket is jelezhetnek.
4. Gyakori fejfájás
A fejfájás szintén összefügghet a vashiányos vérszegénységgel, különösen akkor, ha fáradtság vagy légszomj is kíséri.
5. Fokozott hajhullás
Az alacsony vasszint miatt kevesebb oxigén juthat a hajgyökerekhez, ami hajritkulást és hajhullást okozhat. A háttérben ugyanakkor stressz vagy hormonális változás is állhat.
6. Szájzug berepedése és nyelvproblémák
A szájzug kisebesedése, a fájdalmas, vörös nyelv, valamint az ízérzékelés megváltozása is figyelmeztető jel lehet.
7. Kanál alakú körmök
Vashiányos vérszegénység esetén a körmök ellaposodhatnak, homorúvá válhatnak, széleik pedig felfelé hajolhatnak.
8. Bőrviszketés
Az alacsony vasszint általános bőrviszketéssel is járhat, amely nem feltétlenül okoz látható kiütéseket.
9. Fülzúgás
Egy közel 89 ezer nő bevonásával készült, 2025-ös vizsgálat összefüggést talált a vashiányos vérszegénység és a fülzúgás között. Ez azonban önmagában nem bizonyítja a vashiányt.
Mit tegyünk, ha vashiányra gyanakszunk?
Kathryn Basford háziorvos szerint több tünet együttes jelentkezésekor érdemes vérvizsgálatot kérni. A teljes vérkép és a ferritinszint ellenőrzése segíthet felismerni a problémát.
A vas pótlásában a megfelelő étrend is szerepet játszhat. Jó vasforrás a vörös hús, a bab, a csicseriborsó, a diófélék és az aszalt gyümölcsök, a C-vitamin pedig segítheti a felszívódását.
A vaskészítményeket azonban nem ajánlott orvosi egyeztetés nélkül, nagy adagban szedni. A túlzott vasbevitel hányingert, székrekedést és hasi fájdalmat okozhat, nagyon nagy mennyiségben pedig veszélyes lehet.
Az orvos a kivizsgálás során a vashiány okát is keresheti, hiszen a háttérben bő menstruációs vérzés, terhesség vagy akár emésztőrendszeri vérzés is állhat.
Forrás: Jessica Lindsay, Do you have ‘ferritin face’? 9 warning signs you’re low on iron, Metro.co.uk, https://metro.co.uk/2026/10/26/do-you-have-ferritin-face-9-warning-signs-youre-low-on-iron-29740549/
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