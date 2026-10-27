Kilenc figyelmeztető jel, ami vashiányra utalhat

Egy új egészségügyi trend terjed a közösségi médiában, amely szerint már az arcunk is elárulhatja, ha kevés vas van a szervezetünkben. Bár a vashiány valóban okozhat látható változásokat, a szakértők szerint ennél jóval több tünetre kell figyelni. Ráadásul a panaszok más betegségekre is utalhatnak.

: A vashiány egyik lehetséges jele a sápadt arcbőr és a szem alatti sötét karikák megjelenése. (

Fotó: MI generált illusztráció

A vashiány 9 figyelmeztető jele

1. Sápadt arc és karikás szemek

Az úgynevezett „ferritin arc” sápadt bőrrel, sötét szem alatti karikákkal, száraz arcbőrrel és kicserepesedett ajkakkal járhat. Ez azonban nem hivatalos orvosi diagnózis, és a tüneteket más tényezők is okozhatják.

2. Állandó fáradtság

A vas nélkülözhetetlen az oxigén szállításához, ezért hiánya tartós kimerültséget és koncentrációs nehézségeket okozhat. Jamie Christie táplálkozási szakértő szerint sokan észre sem veszik az összefüggést, mert a panaszok fokozatosan jelentkeznek.

3. Légszomj és szívdobogás

Ha a szervezet nem jut elegendő oxigénhez, már egy rövid séta is megerőltetővé válhat. A szívverés és a légzés felgyorsulhat, de ezek a tünetek más betegségeket is jelezhetnek.

4. Gyakori fejfájás

A fejfájás szintén összefügghet a vashiányos vérszegénységgel, különösen akkor, ha fáradtság vagy légszomj is kíséri.

5. Fokozott hajhullás

Az alacsony vasszint miatt kevesebb oxigén juthat a hajgyökerekhez, ami hajritkulást és hajhullást okozhat. A háttérben ugyanakkor stressz vagy hormonális változás is állhat.

Fotó: MI generált illusztráció

6. Szájzug berepedése és nyelvproblémák

A szájzug kisebesedése, a fájdalmas, vörös nyelv, valamint az ízérzékelés megváltozása is figyelmeztető jel lehet.

7. Kanál alakú körmök

Vashiányos vérszegénység esetén a körmök ellaposodhatnak, homorúvá válhatnak, széleik pedig felfelé hajolhatnak.

8. Bőrviszketés

Az alacsony vasszint általános bőrviszketéssel is járhat, amely nem feltétlenül okoz látható kiütéseket.

9. Fülzúgás

Egy közel 89 ezer nő bevonásával készült, 2025-ös vizsgálat összefüggést talált a vashiányos vérszegénység és a fülzúgás között. Ez azonban önmagában nem bizonyítja a vashiányt.

Mit tegyünk, ha vashiányra gyanakszunk?

Kathryn Basford háziorvos szerint több tünet együttes jelentkezésekor érdemes vérvizsgálatot kérni. A teljes vérkép és a ferritinszint ellenőrzése segíthet felismerni a problémát.