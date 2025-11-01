Ugyanaz a csillagjegyetek? Akkor négy rossz hírünk is van

Örök kérdés, hogy vajon két azonos csillagjegynek érdemes-e kapcsolatba lépnie egymással, hiszen a mágnes törvényei szerint is az azonos pólusok taszítják egymást. Jól figyelj most, ha a pároddal ugyanaz a csillagjegyetek!

Nem mindig jó, ha ugyanaz a csillagjegyetek (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Nem mindig jelent jót, ha ugyanaz a csillagjegyetek

Sokféle hiedelem lengi körbe a különféle csillagjegyek kapcsolatát, az egyik legelterjedtebb, hogy az azonos jegyűek nem férnek meg egymás mellett. Igazán csak a szakértőknek lehet belelátása mindebbe, de előre kár lenne temetni emiatt egy kapcsolatot. Az asztrológia sokkal összetettebb ennél, bizonyos bolygók állása is jelentős mértékű lehet.

A kapcsolat elején még jól is jöhet egy személyesen meglepően jól ismert csillagjegy. A hasonló hasonlót vonz elv alapján a kezdeteknél még jól is jöhet egy olyan csillagjegy szülötte, aki annyira hasonlít rád, talán még könnyebben is bízol meg benne. Még talán a szülinapotok is egészen közel lesz, így akár együtt is tarthattok egy közös nagy bulit.

Nagyban függ azonban az adott csillagjegytől, hogy mennyire férnek meg az azonos jegyűvel – írja a Life.hu. A Halak csillagjegyűek például a legjobbat hozzák ki egymásból, a Baknál félő egy hatalmi harc a nagy bizalmaskodások közepette, míg a Skorpiók esetében jó vagy éppen katasztrofális is lehet egy ilyen párosítás.

Ezek a kapcsolatok már-már karmikus jelentőségűek és segíthetnek a le nem zárt ügyek befejezésében. Mindezekkel szemben viszont van négy olyan ok, amiért veszélyes lehet két azonos csillagjegyű kapcsolata.

1. Azonos viselkedés

Nem meglepő módon egy azonos csillagjegyűvel úgy érezheti az ember, mintha a személyisége tükörképei lennének. Ebből adódóan elkezdheti egyikük utánozni a másikat, amiből óriási viták születhetnek.

2. Önutálat

Amennyiben az egyik fél kicsit is hajlik az önutálat felé, könnyen kivetítheti a saját bizonytalanságát a partnerére és ezzel érzelmileg megbánthatja.

3. Két dudás nem fér meg egy csárdában

Két azonos pólus kiüti egymást, egyszerűen sehogy sem férnek meg együtt. A Kosokra hivatkozva, ők például egymással kezdenének versengeni és könnyen katasztrófába torkollhat a dolog. A Rákoknál pedig – ingatag érzelmi állapotukból adódóan – sírásba mehet át a vita.