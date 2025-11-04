RETRO RÁDIÓ

Rejtvény: csak az emberek 1 százaléka tudja a megoldást!

A legtöbb ember elhasal ezen a feladványon. Ez a rejtvény tartja most lázba az internet népét.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.04. 15:00
betű feladvány rejtvény szín

Az optikai illúziók olyan elgondolkodtató képek, amelyek az elmúlt években népszerűvé váltak az internetezők körében. Ezek a rejtvények tesztelik az észlelési és vizuális képességeidet.

rejtvény
Ez a rejtvény tartja most lázba az internet népét.  / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Az optikai illúziók javíthatják a kognitív képességeket és stimulálhatják a kreatív gondolkodást. Az ilyen kihívások rendszeres gyakorlása segít javítani a memóriát és élesíteni a problémamegoldó képességeket. Szeretnéd tesztelni a vizuális képességeidet? Akkor próbáld ki most ezt a kihívást!

A lenti élénk színű képen egy mélykék körökből álló rács látható. A rácsban néhány világoskék kör is található. A lépen egy betű van elrejtve. Ha borotvaélesen vág az eszed, akkor 7 másodperc alatt képes vagy megtalálni az elrejtett betűt. 

Ez a vizuális képességeid tesztje. Készen állsz rá? Nézd meg alaposan a képet!

Íme a rejtvény

Csak a legfigyelmesebb olvasóknak van esélyük megoldani ezt a kihívást a megadott időn belül. Figyelmesen nézd át a kép minden részét, különös figyelmet fordítva a finomabb részletekre.

Melyik betűt láttad?

Azok az olvasók, akik 7 másodpercen belül megtalálták a rejtett betűt, hatalmas tapsot érdemelnek éles látásukért. Ne keress máshol, nézd meg ide kattintva a megoldást.

