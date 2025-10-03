RETRO RÁDIÓ

20 év házasság után az unokatestvéréért hagyta el a családját

Összetörve kért tanácsot a feleség. A férje az unokatestvéréért hagyta el.

Egy nő teljesen összetörve fordult egy magazin szerelmi tanácsadójához, miután a férje 20 év házasság után a válás mellett döntött. Ráadásul kiderült: a szintén 50-es évei végén járó férfi az unokatestvéréért hagyta el a családját.

Unokatestvéréért hagyta el a családját a férj
 Unokatestvéréért hagyta el a családját a férj Fotó: freepik.com/Képünk illusztráció

A feleség azt hitte, minden rendben van, amíg egy nap a munkából hazatérve egy cetlire írt üzenet várta. A papíron ennyi állt:

Nem tudok hazugságban élni tovább, ennyi volt.

Unokatestvéréért hagyta el a nőt

A feleség teljes sokkot kapva felhívta az anyósát, aki sírva vette fel a telefont. Elmesélte, hogy fia évek óta kapcsolatban áll az unokatestvérével, és ő is csak aznap reggel értesült erről, amikor fia elmondta neki a tervét: el akarnak költözni a nővel. Ennek a hallatán a feleség teljesen kikészült.

A férjem mindig is közel állt a családjához, főleg az unokatestvéréhez, aki velünk egykorú. Mindig is kicsit furcsának találtam a kapcsolatukat.

A férj néha elment az unokatestvérével vacsorázni, és a családi összejöveteleken mindig őt kereste fel először. A nő néha együtt találta őket, amikor munkából hazatért.

Bár néhányszor megkérdőjelezte a férje és az unokatestvére kapcsolatát, a férfi mindig azzal nyugtatta, hogy olyan neki, mint a testvére, mert a nő apja meghalt, amikor ő még csak 5 éves volt. Az anyja házában pedig még egy családi kép is látható, közepén az unokatestvér lánnyal.

A feleség teljesen kész van, ráadásul a férfival több gyermekük is van, akik bár kamaszok, a nő még mindig nem tudja elhinni, hogy a férje elhagyta őket az unokatestvére miatt. A családja a férj helyett őt támogatja, de mindannyian nagyon kellemetlenül érzik magukat, és a nő teljesen egyedül érzi magát.

A tanácsadó motiváló választ adott az összetört nőnek:

Természetes, hogy sokkban vagy, de légy kedves magaddal. A férjed  elárult téged, de most, hogy tudod az igazságot, lassan elkezdhetsz felemelkedni. Ne halmozd fel magadban az érzéseidet, beszélj valakivel, talán egy profi pszichológussal. Gondolj a fiaidra, ők is tudni fogják, hogy valami nincs rendben, és engedd, hogy segítsenek átlendülni ezen a nehézségen. Újra összeragaszthatod a darabokra tört szívedet!

 

 

