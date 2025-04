„Szóhoz sem jutottam, amikor rájöttem, hogy a férjem megcsal” – a legdurvább csak ezután jött

Ez a nő Redditen osztotta meg történetét, hogy tanácsot kérjen férje hűtlenségével kapcsolatban. A féltékeny feleség arra lett figyelmes, hogy a férje egyre közelebbi kapcsolatba került egy nővel, akivel online, egy játék során ismerkedett meg.

A nő nem tudja, hogy mit tegyen Illusztráció/Pexels

A 27 éves, neve elhallgatását kérő nő állítja, a nála egy évvel idősebb férje egy olyan játék rabja, amelyben a tagok szerepjátékként egy város lakóit alakítják. A játékhoz tartozik egy szerver, ahol a játékosok hangüzenetekben és írásban is kommunikálhatnak egymással. A feleség elmagyarázta, hogy a férje naponta órákat tölt ezzel a játékkal, és ezen keresztül több online barátságot is kötött, egy nővel pedig több is lehet köztük...

Minden nap beszélnek, még munka közben is. Tudom, mert láttam az üzeneteket. Hangüzeneteket is váltanak, még akkor is, amikor én a szobában vagyok

– fogalmazott a nő. Amikor gyanúját megosztotta a férjével, akkor a férfi tagadott. Azt mondta, hogy ez csupán barátság és nincs miért aggódnia. A feleség azonban később kifejezetten intim üzenetváltásokat talált a férje és a másik nő között.

Megmondtam neki, hogy vagy azonnal befejezi ezt vagy elválok. Közöltem vele, hogy ha fontos számára a családja, akkor ez most véget ér, és nem folytatódhat. Azt mondta, érti, és többé nem fordul elő

– írta a nő, aki azóta azonban rájött, hogy a férfi hazudott neki és nem zárta le ezt a viszonyt. Ezután a férfi azt is kijelentette, hogy nyitott házasságot akar. A nőnél ez volt az utolsó csepp a pohárban, kétségbeesetten és megalázva, hat hónapos kislányával együtt a szüleihez költözött. Bevallotta, férfi kívánsága sokként érte és retteg az újrakezdéstől.

Játszom hasonló szerepjátékokat, és szerintem ez mindenképp megcsalás. Az emberek érzelmileg is beleélik magukat ezekbe a játékokba

– írta egy kommentelő. A legtöbben egyet értettek abban, hogy a nő jobban jár, ha tényleg elválik a férfitől – írja a nypost.com.