Ez a három csillagjegy azonnal robban, légy megfontolt velük szemben

Vannak csillagjegyek, melyek szülöttei végtelen türelemmel viszonyulnak másokhoz és olyanok is, akik egy rossz szó után veszekedést robbantanak ki. A születési dátumod meghatározhatja, mennyire vagy forrófejű vagy érzékeny, ennek okán a csillagjegyedből könnyen kiderülhet, hogy mennyire könnyű téged felidegesíteni.

3 csillagjegy különösen gyorsan lobban haragra Fotó: Miha Creative

A csillagjegyed elárulja, milyen könnyen robbansz

Ha nem akarsz másokat megbántani, akkor figyelj oda a szavaidra és tetteidre. Véletlenül is előfordulhat, hogy kínos vagy feszült helyzetet teremtünk, de az a lényeg, hogy sose próbálj meg tudatosan bántani egy másik embert.

Ennél a 3 csillagjegynél a szokásosnál könnyebben robbanhat ki egy vita. Náluk nem mindig számít, ha véletlen vagy tudatosság miatt alakul ki a feszült helyzet, sosem akarsz ezeknek a forrófejű csillagjegyeknek az útjába állni.

A Skorpiókat egy apróság is beindíthatja. Mivel ők hajlamosabbak magukban tartani a haragjukat, a sok felgyülemlett dühöt bármilyen apróság kirobbanthatja. A Skorpiók úgy törnek ki, mint a vulkánok, ezért nem érdemes a rossz oldalukra kerülni.

A Bakok nem robbannak látványosan, mint a Skorpió, hanem előjön belőlük a számító és tervező személyiségük. Nem szeretik, ha valaki az útjukba áll vagy bántó megjegyzéseket tesz rájuk. Az ilyen embereket megfontoltan távolítják el maguk körül, a másik fél sokszor észre sem veszi, hogy a Bak haragja miatt vált rosszabbá az élete.

A Vízöntők eltávolodással válaszolnak valaki kéretlen vagy bántó magatartására. Nem fognak veszekedni és nem kezdenek kiabálásba. A Vízöntők inkább a másik tudatára adják, hogy többé nem kíváncsiak rá. A hideg távolságtartás sokszor ijesztőbb lehet, mint a kiabálás vagy a vitatkozás – írja a life.hu.