Ez a három csillagjegy azonnal robban, légy megfontolt velük szemben

Nem mindenki puffog magában, ha megbántják. Három csillagjegy könyörtelen dühvel lép fel.
Vannak csillagjegyek, melyek szülöttei végtelen türelemmel viszonyulnak másokhoz és olyanok is, akik egy rossz szó után veszekedést robbantanak ki. A születési dátumod meghatározhatja, mennyire vagy forrófejű vagy érzékeny, ennek okán a csillagjegyedből könnyen kiderülhet, hogy mennyire könnyű téged felidegesíteni.
Ha nem akarsz másokat megbántani, akkor figyelj oda a szavaidra és tetteidre. Véletlenül is előfordulhat, hogy kínos vagy feszült helyzetet teremtünk, de az a lényeg, hogy sose próbálj meg tudatosan bántani egy másik embert.
Ennél a 3 csillagjegynél a szokásosnál könnyebben robbanhat ki egy vita. Náluk nem mindig számít, ha véletlen vagy tudatosság miatt alakul ki a feszült helyzet, sosem akarsz ezeknek a forrófejű csillagjegyeknek az útjába állni.
A Skorpiókat egy apróság is beindíthatja. Mivel ők hajlamosabbak magukban tartani a haragjukat, a sok felgyülemlett dühöt bármilyen apróság kirobbanthatja. A Skorpiók úgy törnek ki, mint a vulkánok, ezért nem érdemes a rossz oldalukra kerülni.
A Bakok nem robbannak látványosan, mint a Skorpió, hanem előjön belőlük a számító és tervező személyiségük. Nem szeretik, ha valaki az útjukba áll vagy bántó megjegyzéseket tesz rájuk. Az ilyen embereket megfontoltan távolítják el maguk körül, a másik fél sokszor észre sem veszi, hogy a Bak haragja miatt vált rosszabbá az élete.
A Vízöntők eltávolodással válaszolnak valaki kéretlen vagy bántó magatartására. Nem fognak veszekedni és nem kezdenek kiabálásba. A Vízöntők inkább a másik tudatára adják, hogy többé nem kíváncsiak rá. A hideg távolságtartás sokszor ijesztőbb lehet, mint a kiabálás vagy a vitatkozás – írja a life.hu.
