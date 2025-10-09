RETRO RÁDIÓ

Ez a három csillagjegy azonnal robban, légy megfontolt velük szemben

Nem mindenki puffog magában, ha megbántják. Három csillagjegy könyörtelen dühvel lép fel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 17:30
csillagjegy dühös vita

Vannak csillagjegyek, melyek szülöttei végtelen türelemmel viszonyulnak másokhoz és olyanok is, akik egy rossz szó után veszekedést robbantanak ki. A születési dátumod meghatározhatja, mennyire vagy forrófejű vagy érzékeny, ennek okán a csillagjegyedből könnyen kiderülhet, hogy mennyire könnyű téged felidegesíteni.

a csillagjegyed elárulja, mennyire vagy forrófejű
3 csillagjegy különösen gyorsan lobban haragra Fotó: Miha Creative

A csillagjegyed elárulja, milyen könnyen robbansz

Ha nem akarsz másokat megbántani, akkor figyelj oda a szavaidra és tetteidre. Véletlenül is előfordulhat, hogy kínos vagy feszült helyzetet teremtünk, de az a lényeg, hogy sose próbálj meg tudatosan bántani egy másik embert.

Ennél a 3 csillagjegynél a szokásosnál könnyebben robbanhat ki egy vita. Náluk nem mindig számít, ha véletlen vagy tudatosság miatt alakul ki a feszült helyzet, sosem akarsz ezeknek a forrófejű csillagjegyeknek az útjába állni.

A Skorpiókat egy apróság is beindíthatja. Mivel ők hajlamosabbak magukban tartani a haragjukat, a sok felgyülemlett dühöt bármilyen apróság kirobbanthatja. A Skorpiók úgy törnek ki, mint a vulkánok, ezért nem érdemes a rossz oldalukra kerülni.

A Bakok nem robbannak látványosan, mint a Skorpió, hanem előjön belőlük a számító és tervező személyiségük. Nem szeretik, ha valaki az útjukba áll vagy bántó megjegyzéseket tesz rájuk. Az ilyen embereket megfontoltan távolítják el maguk körül, a másik fél sokszor észre sem veszi, hogy a Bak haragja miatt vált rosszabbá az élete.

A Vízöntők eltávolodással válaszolnak valaki kéretlen vagy bántó magatartására. Nem fognak veszekedni és nem kezdenek kiabálásba. A Vízöntők inkább a másik tudatára adják, hogy többé nem kíváncsiak rá. A hideg távolságtartás sokszor ijesztőbb lehet, mint a kiabálás vagy a vitatkozás – írja a life.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu