Ezreket spórolhatsz a Tescóban és más nagyáruházakban: fogadjunk, hogy ezt a trükköt nem ismerted

Lássuk be, nem szeretünk sokat költeni, bármennyire is jól állunk anyagilag. Akkor pedig kiváltképp jól jön egy-két bevált spórolási trükk, amikor közeledik a hó vége, és már kezd megcsappanni a keretünk. Egy brit vásárló a Tesco egyik titkát leplezte le, mellyel igen komoly összegekkel csökkenthetjük a kiadásainkat.

Spórolás okosan, időzítéssel Fotó: Pexels

Mindenki ismeri azokat a termékeket a Tesco és más nagyáruházak polcain, amiket azért értékelnek le, mert hamarosan lejár a felhasználhatóságuk. Ezekhez a termékekhez az időpont közeledtével 20, 30 vagy akár 40 százalékkal olcsóbban is hozzájuthatunk. A Takeaway Trauma nevű TikTok-felhasználó azonban állítja: tud egy biztos módszert, aminek a segítségével bármelyik vásárlás alkalmával a kosarunkban landolhat jó pár ilyen leértékelt termék.

A legjobb spórolási trükk: az időzítés

"A titok lényege az időzítés" – magyarázta a tiktokker, hozzátéve: ugyan a pontos időpont boltonként változhat, de a Tesco egyik szóvivője szerint este hét óra körül matricázzák fel a termékeket az aznapi lejárati akciókkal. Mindez azt jelenti, hogy ha este hét óra utánra időzítjük a napi bevásárlásainkat, rendkívül nagy az esélye, hogy találunk ilyen – közeli lejárati idő miatt kedvezményes árú – terméket.

Ugyan az adott időpont kifejezetten a brit Tescókra vonatkozik, emellett a kommentelők szerint nem is minden üzletben egységes – van ugyanis, ahol több hullámban matricáznak –, az tény, hogy ezekkel a termékekkel sokat spórolhatunk, és ha kifigyeljük, hogy abban a boltban, ahová jellemzően járunk, mikor kerülnek ki új termékek a lejárati akciós polcokra, bizony érdemes akkorra időzíteni a bevásárlásainkat is.