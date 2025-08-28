Így ébreszd fel az agyad és a tested reggelente

Néhány másodperc az egész.
El lehet felejteni a szundi gomb nyomogatását vagy a kínkeservesen szenvedős reggeleket. Egy TikTok-tartalomkészítő esküszik egy módszerre, aminek elsajátítása reggelente, megváltoztatja az egész életedet. Ráadásul az egész nem több, mint néhány másodperc, mutatjuk hogyan ébreszd fel a tested.
Ezzel az egyszerű módszerrel ébreszd fel magad, ami még a lusta embereknek sem telik nagy erőfeszítésekbe.
Természetemnél fogva lusta ember vagyok, mindig is az voltam
– idézi Kathryn Smith sebészeti atlétikai edzőt a Post.
Elmondása alapján, apró lépésekkel jutott el oda, ahol jelenleg tart. Létezik egy apró dolog, ami rendkívül segíti beindítani a napját.
Az első dolog, amit csinálok, amikor kikelek az ágyból: ahogy a lábam a földet éri, ötvenszer ugrálok
– állítja.
(A tested) legalacsonyabb maghőmérséklete körülbelül két órával azelőtt van, hogy felébredsz, ezért érdemes azt megemelni, hogy fokozd a szervezet működését.
Ha a reggeled, azonnal mozgással indítod, az erőteljes hatással lesz a testedre. Pszichológiailag is segít megadni az alaphangot egy fókuszáltabb, produktívabb, motiváltabb naphoz. Ezzel jelzed a testednek és az agyadnak, hogy itt az ideje felkelni.
Fiziológiai szempontból fokozza a véráramlást és az oxigén szállítását az agyba, ami segíthet éberebbnek érezni magad.
Kathryn még azt is elmondta, hogy a reggeli ugrálás segíti beindítani a nyirokrendszerét. Ez elengedhetetlen a szervezet folyadékegyensúlyának fenntartásához, a salakanyagok kiürítéséhez, a fertőzések leküzdéséhez és az egészséges immunválasz támogatásához.
Bár az ágyból való kikelés és ugrálás, nem helyettesíti a teljes edzést, de megadhatja azt a lökést, amire szükséged van, hogy mozgásba lendülj. Tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik a reggelt mozgással indítják, nagyobb eséllyel tartják fent ezt a lendületet egész nap.
A tiktokker szerint ezt a gyakorlatot kevesebb, mint egy perc alatt el lehet végezni, szóval mire is várnál?
