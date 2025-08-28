Így ébreszd fel az agyad és a tested reggelente

El lehet felejteni a szundi gomb nyomogatását vagy a kínkeservesen szenvedős reggeleket. Egy TikTok-tartalomkészítő esküszik egy módszerre, aminek elsajátítása reggelente, megváltoztatja az egész életedet. Ráadásul az egész nem több, mint néhány másodperc, mutatjuk hogyan ébreszd fel a tested.

Ébreszd fel magad egy egyszerű módszerrel Fotó: freepik.com/Illusztráció

Ezzel az egyszerű módszerrel ébreszd fel magad, ami még a lusta embereknek sem telik nagy erőfeszítésekbe.

Természetemnél fogva lusta ember vagyok, mindig is az voltam

– idézi Kathryn Smith sebészeti atlétikai edzőt a Post.

Ébreszd fel a tested

Elmondása alapján, apró lépésekkel jutott el oda, ahol jelenleg tart. Létezik egy apró dolog, ami rendkívül segíti beindítani a napját.

Az első dolog, amit csinálok, amikor kikelek az ágyból: ahogy a lábam a földet éri, ötvenszer ugrálok

– állítja.

(A tested) legalacsonyabb maghőmérséklete körülbelül két órával azelőtt van, hogy felébredsz, ezért érdemes azt megemelni, hogy fokozd a szervezet működését.

Ha a reggeled, azonnal mozgással indítod, az erőteljes hatással lesz a testedre. Pszichológiailag is segít megadni az alaphangot egy fókuszáltabb, produktívabb, motiváltabb naphoz. Ezzel jelzed a testednek és az agyadnak, hogy itt az ideje felkelni.

Fiziológiai szempontból fokozza a véráramlást és az oxigén szállítását az agyba, ami segíthet éberebbnek érezni magad.

Kathryn még azt is elmondta, hogy a reggeli ugrálás segíti beindítani a nyirokrendszerét. Ez elengedhetetlen a szervezet folyadékegyensúlyának fenntartásához, a salakanyagok kiürítéséhez, a fertőzések leküzdéséhez és az egészséges immunválasz támogatásához.

Bár az ágyból való kikelés és ugrálás, nem helyettesíti a teljes edzést, de megadhatja azt a lökést, amire szükséged van, hogy mozgásba lendülj. Tanulmányok kimutatták, hogy azok, akik a reggelt mozgással indítják, nagyobb eséllyel tartják fent ezt a lendületet egész nap.

A tiktokker szerint ezt a gyakorlatot kevesebb, mint egy perc alatt el lehet végezni, szóval mire is várnál?