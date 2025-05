Figyelmeztet a légiutas-kísérő: ezt a két népszerű italt tilos a repülőn fogyasztani

Vitathatatlanul a legjobb része az utazásnak, amikor a fedélzeten különböző finomságokat fogyaszthatsz. Az ételek és az italok mind-mind segíthetnek átvészelni azt az időszakot, amikor órákon át egy repülőgépen ülsz.

Ezt a két italt nem szabad a repülőgépen fogyasztani Fotó: Ivan Shimko/Unsplash

Ráadásul bizonyos alapvető cikkek, például víz, gyümölcslé, tea és kávé is gyakran ingyenes a hosszú távú járatokon. Ugyanakkor egy légiutas-kísérő olyan figyelmeztetést adott ki, amely örökre megváltoztathatja azt, hogy a jövőben is fogsz-e valamint fogyasztani a fedélzeten. Kat Kamalani ugyanis nemrégiben elárulta, van két olyan ital, amit érdemes kétszer is meggondolni, hogy megrendeled-e, ha a repülőn ülsz.

Soha, de soha, de soha ne fogyaszd ezeket a termékeket repülőgépen, amiket a légiutas-kísérőtől kapsz! Első számú szabály: soha ne igyál olyan folyadékot, ami nem konzervdobozban vagy palackban van

– magyarázta a stewardess, aki ezt a legtöbb repülőgép víztartálya körüli tisztasággal indokolta.

Ami pedig az olyan forró italokat illeti, mint a tea vagy a kávé, nos úgy tűnik, azokat is jobb kerülni, mert ugyanabból a fertőtlenítetlen tartályból származnak.

„Beszéljen egy légiutas-kísérővel, ritkán, nagyon ritkán isszuk meg a kávét vagy a teát. Ugyanabból a víztartályból származnak” – fejtette ki Kat, aki hozzátette, a helyzetet tovább rontja, hogy a forraló nagyon közel van a vécéhez.

A stewardess megnyugtatott mindenkit, hogy kávéfőzőket és a víztartályokat kiveszik és kitisztítják, de egész gépet soha nem fertőtlenítik, és ráadásul ezek az eszközök a mosdóknál helyezkednek el – írja az Unilad.