D-vitamin-hiánnyal küzdesz? Íme az árulkodó jelek!

A „napfény vitamin” szerepet játszik a kalciumszint szabályozásában, így csontjaink erősségéhez és fogaink egészségéhez is nagyban hozzájárul. Segít emellett a megfelelő sejtosztódásban, illetve az immunrendszer működésében is fontos szerepet tölt be, így hiánya esetén védtelenebbek vagyunk a különböző fertőzésekkel szemben.

Az étrend-kiegészítők segíthetnek átvészelni a téli időszakot Fotó: Pixabay

A kutatók szerint kilenc legfőbb tünete van a D-vitamin hiányának, ezek közé tartozik a fáradtság, az alvási nehézségek, a csontfájdalom vagy csontritkulás, a depresszió vagy szomorúság érzése, a hajhullás, az izomgyengeség, az étvágytalanság, a sápadt bőr és a fertőzésekre való fogékonyság.

Egy felmérés szerint az Egyesült Királyságban minden ötödik ember D-vitamin-hiányban szenved. Mivel télen keveset süt a nap és élelmiszerekkel csak korlátozottan tudjuk pótolni a D-vitamint, többeknél vitaminhiány alakul ki. Ennek elkerülése érdekében különféle készítményekkel is támogathatjuk az immunrendszerünk működését. Amennyiben a felsorolt panaszokat tapasztaljuk, ajánlott felkeresni egy orvost, aki egy vérvétellel megállapíthatja, hogy tényleg a D-vitamin-hiány áll-e a tünetek hátterében.