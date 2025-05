Itt az új őrület: a gyerekpilates!

A kisgyermekkor az idegrendszeri érés egyik legintenzívebb szakasza, amikor a mozgásos tevékenységek nemcsak a testi fejlődést, hanem az idegrendszeri kapcsolatok érését és megerősödését is támogatják. Nemrég elindult hazánkban a gyerekpilates speciális változata, ami az élsport feszültsége nélkül, mesés környezetbe csomagolva mozgatja meg a kicsiket.

Decker Anna (pirosban) és Krebsz Katalin (kékben), a gyerekpilates speciális formájának alkotója (Fotó: Hot! magazin)

A program mögött álló egyik szakember Decker Anna, aki az ország egyik legismertebb pilatesoktatója.

Ezt a programot szívből hoztam létre: édesanyaként és oktatóként is pontosan látom, mennyire fontos lenne, hogy a gyerekek mozgása ne kötelező feladat, hanem élvezetes, örömteli kaland legyen

– mesélte a Hot! magazinnak.

Nem gyerekpilates, több annál

Anna végzett testnevelő, azonkívül élsportoló, sikeres versenyző több fitneszsportágban is. Azonban sosem szakadt el teljesen a gyermekektől és az oktatástól. A második gyermeke születése után talált rá a pilatesre, majd rövid időn belül tovább is fejlesztette – így született meg a saját módszere, amely többek között egyedi pilatesgépeket is tartalmaz.

„Feldúsítottam mindazzal, ami szerintem hatékony kiegészítő lehet (egy kis kardióval, speciális gépekkel, gyakorlatokkal), ezáltal izgalmassá is vált ez a mozgásforma. Úgy szoktam mondani, hogy építettem a felnőtteknek egy játszóteret, ahol lenghetnek, hintázhatnak” – mondta a szakember.

Tapasztalt edzőként és édesanyaként Anna arra kereste a választ, hogyan adhat hasonló élményt a kicsiknek, ami több, mint a „sima” gyerekpilates.

„Korábban is foglalkoztam gye­rek­pi­la­tesszel, de ez már egy komplex mozgásforma. Van benne torna, aerobik, fitnesz is. Viszont a fantáziának fontos szerepe van! Kedves mesehősök, szuperhősök bőrébe bújunk, állatfigurákká válunk.

A gyerekek nem úgy csinálnak, mintha, mondjuk, rókák lennének: ők olyankor tényleg rókák! Feleannyira sem működne, ha szárazon tanítanám őket. Ha azt mondom, hogy a róka lopakodik, és behúzza a hasát, mélyen morog, erősen kifújja a száján a levegőt, akkor már el is végeztünk egy légzésgyakorlatot. Nagyon érdekes látni, mennyire motiválja ez őket

– magyarázta Anna.