Ennek a csillagjegynek nem lesz egyszerű nap a mai, lesz itt minden!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A napi horoszkóp szerint a Hold a Kos jelébe lép pénteken, viszont lesz itt minden, ami feszültséget hozhat, szóval nem egyszerű ez a nap. A vasárnapi Mars-Plútó hatását is fokozottan érezheti már. Egész nap nehéz lesz kimozognia a konfliktusokat.

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken a Neptunusz jelzi, hogy fontos jelzéseket kaphat. Arra vigyázzon, hogy ne „válogasson”, tehát ne csak akkor vegye őket észre, ha úgy érzi, hogy kedvezőek. Mindenképpen segíteni fogják, ha hajlandó vagy tudomást venni róluk, még akkor is, ha elsőre nem tetszik.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vigyázat, a Neptunusz most az Ikreket is „becsaphatja”. Jöhetnek hamis információk, amiket most kétség nélkül elhisz. Ne hagyja, hogy teljesen elhatalmasodjanak a gondolatai felett, tudatosan igyekezzen olyannak látni a dolgokat, amilyenek valójában!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken nagyon kritikus másokkal, és bizony nem jó stílusban teszi. Nem lehet, hogy a rosszkedvét próbálja másokon levezetni? Ez nem jó ötlet! Persze az is lehet, hogy csak a megfogalmazáson kellene változtatni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken lehet egy nagyon érdekes tapasztalata, élménye. Gondol valakire, aki egy pillanattal később felhívja, vagy kiderül, hogy pontosan az történik egy helyzetben, amit előre megérzett. Tanulságos lesz.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken fontos események előhírnökei érkeznek önhöz. Lehetnek ezek inspirációk, amikből majd építkezni kezd, emberek, akikkel erős kapcsolatok alakulhatnak a jövőben, vagy más olyan dolgok, amik szintlépést hoznak. Figyeljen rájuk, fogadja őket!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken nehezen őrzi meg az egyensúlyát. Eléggé végletes most a gondolkozása, például olyan célokat akar elérni, amiket lehetetlen lenne egy lépésben. Vagy épp a másik végletbe esik, a már elért dolgaidat kicsinyli le. Nehéz most megőrizni a harmóniát, de sikerülhet!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma túlzásba eshet, és heves reakciói vannak. Amúgy is hajlamos felnagyítani a dolgokat, de ma ez extra módon érvényesül, mert egyre inkább érzi a vasárnapi Mars-Plútó szembenállás erejét. Próbálja megőrizni a mértéktartást!