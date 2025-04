Napi horoszkóp: A Hold és a Jupiter kedvező fényszöge szerencsét hoz ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vízöntő Hold eleve frusztrálja, mert ma dolga lehet olyan "elvont" emberekkel, akiknek szinte egy szavát se érti. Ha dolgoznia kell, akkor ez azért nagyon zavaró. Ráadásul az Uránusz hozhat egy helyzetet, amikor újratervezés szükséges.

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma nem csak izgalmas napot élhet meg, de új érzések bontakoznak ki valakivel, aki már egy ideje a közelében van - erre utal a Hold és az Uránusz fényszöge. Érezni a vonzódást izgalmas lehet, de közben arra is gondolnod kell, hogy kettejükön kívül még kit érint ez a közeledés.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden a munkában, vagy a magánéletben akadályba ütközhet és világossá válhat, hogy valaki nagyon nem akarja, hogy arra folytassa az útját, amerre most jár. Mindennek az oka pedig az irigység lehet. Ne hagyja, hogy megállítsák!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden a Rák lesz, aki segít a másikon, mégis, ez valahogy visszahat rá, és jól lesz tőle. Lehet, hogy egy beszélgetés során ad tanácsot, és közben önben is tudatosulnak a dolgok, és egyszerűbbnek látja már a megoldást.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A hosszú hétvége után nehéz visszarázódni a munkába, de ha csak nincs szabin, muszáj lesz, méghozzá jó gyorsan, mert sok a feladat. A Vízöntő Hold jelezheti, hogy nehéz dolga lesz valakivel, aki megmakacsolja magát a véleményében.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az Uránusz jelzi, hogy valaki nagyon meglepi a viselkedésével, lehet hogy egészen új oldaláról mutatkozik meg. Talán az illető nagyon közel áll önhöz, de érthetetlen módon reagál valamire, de az is az eshetőségek között van, hogy öntől függetlenül a viselkedése változik most meg egy csapásra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy kapcsolatában ma egy szintlépésre kerülhet sor, ami lehet pozitív, vagy negatív elmozdulás is. Lehet, hogy valaki még közelebb kerül most önhöz, de az is lehet, hogy vitáznak, rivalizálnak - a Mars-Plútó fényszöge egész héten jelezhet féltékenységet!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Lehet, hogy csak vasárnap lesz pontos a Mars és a Plútó fényszöge, de ezt egész héten érezheti. Egy hatalmi játszma, vagy egy rivalizálás főszereplője lehet, és csak nagyon nehezen tudja mindebből kivonni magát. Ne higgye, hogy ebben, még ha kevéssé is érintett, az ön szavainak nincs elegendő súlya.