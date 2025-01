Mindenki vágyik a nagybetűs szerelemre, a gyengédségre, a gondoskodásra az ellenkező nem részéről, és miután 2025 a nagy találkozások időszakának ígérkezik, romantikából sem lesz hiány. Íme a 2025-re elkészült nagy szerelmi horoszkóp, melyet a Life közölt.

Kos szerelmi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Az év első fele hozhat némi bonyodalmat a szerelemben, de a dolgok szerencsére maguktól is gyorsan megoldódnak. Ha szingli vagy, akkor a sors az utadba sodorhat egy anyagilag stabil szeretőt, de az is előfordulhat, hogy az év elején olyan férfi hálójába esel, aki egyelőre még nem független. Ami az együttlétet illeti, ideje végre szabadjára engedned a fantáziáidat.

Bika szerelmi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Az idei év ideális arra, hogy új emberekkel ismerkedj, randevúzz, szerelmeskedj. Ha egyedülálló vagy, valaki a látóteredbe kerülhet, aki egyértelműen vonzódik hozzád, de te sem vagy közömbös iránta. Ha párkapcsolatban élsz, a Vénusz felerősítheti a párod iránt érzett érzelmi és szexuális vágyat. Érzékeny területed a nyakad, hagyd hát, hogy kedvesed elkalandozzon fölötte.

Ikrek szerelmi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha párkapcsolatban élsz, most minden változás benne van a pakliban, előfordulhat szakítás is, de az is lehet, hogy stabillá válik a szerelmed. Ebből kifolyólag legyőzhetetlen késztetést érezhetsz a családalapításra. Szingliként az év második fele lesz alkalmas arra, hogy találkozz egy olyan emberrel, akitől felgyullad a lepedőd.

Rák szerelmi horoszkóp (06.22-07.22.)

Az idei esztendőben nem lesz okod a panaszra, legalábbis, ami a szerelmi életedet illeti: a bolygók állása szerencsés fényszöget zárnak be. Bár az év első felében még meg kell ugorj pár akadályt, ettől a kelleténél is ingerültebbé válsz a kapcsolatodban. Ha pedig szingli vagy, semmi akadálya, hogy egy új embert beengedj az ágyadba, még ha kis időre is.

Oroszlán szerelmi horoszkóp (07.23-08.22.)

Az év csupa izgalommal indulhat számodra. A Plútó, az átalakulás bolygója január 20-án újra belép a Vízöntő ellentétes jegyébe, ami felpörgeti a szexuális fantáziádat. Használd ki a telihold erejét, ha most beveted a nőiességedet, könnyedén elcsábíthatod azt az illetőt, akit jó ideje kiszemeltél magadnak. Kapcsolatban olyan izgalmakat is kipróbálhatsz, amire eddig nem mertél igent mondani.