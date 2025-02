3 csillagjegy, aki nagy valószínűséggel a legjobb barátjához megy hozzá

Mi a tökéletes párkapcsolat titka? Ez az a kérdés, ami már nagyon régóta foglalkoztatja a nőket és a férfiakat egyaránt. Van, aki szerint a vonzódás, a szenvedély, míg más a bizalmat, a támogatást emeli ki, és olyanok is akadnak, akik szerint az az igazi, hosszútávon is életképes kapcsolat alapja, ha a felek barátként is tudnak tekinteni egymásra – ideális esetben a legjobb barátokként. Horoszkópunk is nagy hatással van döntéseinkre, arra, hogy kit választunk társul egy életen keresztül. Egyes csillagjegyek bizony a legjobb barátjukat. Most róluk lesz szó.

Barátságból házasság? Ennél a három csillagjegynél épp ez az út! Fotó: unsplash.com

Barátságból szerelem? Ennél a 3 csillagjegynél mindenképp!

Ikrek

E csillagjegy él-hal a mély, őszinte beszélgetésekért. Nem véletlenül, hiszen uralkodó bolygója a kommunikatív Merkúr. Alighanem ennek is köszönhető, hogy a Mérlegek gyakran olyan valakit választanak partnerüknek, aki szellemileg is izgalmakkal szolgál számukra, akihez igazán tudnak kapcsolódni a gondolatok, az értékek mentén is – ez pedig bizony gyakran a legjobb barátjuk.

Rák

A gondoskodó rák mindennél többre értékeli a hűséget és a mély, érzelmi alapú kapcsolatokat. Épp ezért gyakori, hogy a legjobb barátjukkal állnak oltár elé: az összhang, a bizalom, az érzelmi kötődés már megvan, innen pedig egyetlen apró lépést jelent számukra, hogy a barátságból szerelem szövődjön.