Megsúgták az égiek: ez a 3 csillagjegy a romantika rabja, ők őrültségre is képesek

Bár mindenki szereti, ha törődnek vele és figyelnek rá, három csillagjegy egyenesen meg van veszve a romantikus gesztusokért. Magadra ismersz? Ha igen, akkor biztos van már terved Valentin-napra is...

Te is a romantika rabja vagy? / Képünk illusztráció: pexels.com

Rák

A Hold által uralt és az érzelmek vezérelte Rák érzelgősségéről és néha már-már túlzott romantikus alkatáról ismert. Hajlamos a meggondolatlan szerelmes tettekre, mint például közös tetoválások készíttetésére vagy egy gyors házasságkötésre. Hajlandó nagy áldozatokat hozni és akár fájdalmat is elszenvedni a szerelem nevében, így menthetetlenül romantikusnak számít. Az idő múlásával minden még szebbnek tűnik számára, beleértve az ex-partnereket is, akik amúgy korábban sok bosszúságot okoztak.

Oroszlán

A szenvedély, a játékosság, valamint a szerelem és a kreativitás megtestesítője. A jegy szülöttei gyakran félistennek tekintik magukat, akik imádatot érdemelnek, de ugyanakkor hajlandóak áldozatot hozni szeretteikért. Az Oroszlánok annyit adnak, amennyit kapnak, viselkedésük pedig a szerelemben is színházias, értékelik a feltűnő romantikus gesztusokat, és maguk is ilyesmiben gondolkodnak például most, a Valentin-nap előtt.

Halak

A jegy szülöttjei mélyen érzelmesek és empatikusak, ami rendkívül romantikussá teszi őket. Hajlamosak idealizálni a szerelmet és a partnereiket, és gyakran elvesznek a saját álomvilágukban. A Halak számára a romantika nem csak gesztusokban, hanem mély lelki kapcsolatokban is megnyilvánul. Szeretik a művészeteket és a zenét, és gyakran ezek révén fejezik ki érzelmeiket.