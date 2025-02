Konfliktus? Egy érdekes ajánlat? Nézd meg, mára mit tartogatnak számodra a csillagok

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden már az Oroszlán jegyében van a Hold, ami önben is felerősíti a rivalizálásra, versengésre való hajlamot. Addig jó, amíg ezt a megfelelő helyen éli ki, de ha hazaviszi, és otthon is kardinális kérdést csinál belőle, hogy ki irányít, akkor abból feszültség lehet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha van valami az életében, melyet félbehagyott, vagy abbahagyott, talán önhibáján kívül és mostanában előkerül a gondolataiban, akkor vegye fel újra a fonalat, tekintse át, mi az, ami megvalósult és mi van még ön előtt. Az Oroszlán Hold ugyanis nagy lendületet ad önnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az Oroszlán Hold önben is felébreszti az erőt, így minden sikeres lehet, amit a napirendjére tűz. Mindez természetesen igaz lehet a pénzügyekre is, de ha kapcsolatba fektet be azzal, hogy pozitív hozzáállásával segít a másiknak, az is sokszorosan megtérül.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Egy ügyben jelentéktelennek tűnő, de igenis lényeges részletek kerülhetnek napvilágra, amelyek megváltoztathatják az álláspontját, emiatt talán halaszthatatlan teendői támadnak. Ne várjon túl sokat, cselekedjen!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden nagyon erős és lendületes, viszont nehezen tartja meg az egyensúlyt. Vigyázzon arra is, hogy egy kérdésben hajlamos lesz lerohanni a másikat. Tud győzni akkor is, ha picit finomabb módszerekhez folyamodik.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden nagyon jó érzékkel, antennákkal tapogatja le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi. Érdemes ezért ma átbeszélni fontos kérdéseket. Viszont nehezen hajlik a kompromisszumra, pedig arra is szükség lesz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden valaki nagyon agresszívan viselkedik a környezetében, amit ön most nehezen visel el. Jobb lenne elkerülni inkább ezt az egész kérdést, de ha muszáj vele együttműködnie, akkor most meg se próbálja meggyőzni - hajthatatlan lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden lehetősége lesz arra, hogy megmutassa azt a hihetetlen lelki erőt és tettvágyat, amely önben munkál. Bizonyíthat, példát mutathat és ezzel kivívja a többiek elismerését. Megkapja az elismerést is!