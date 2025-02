Februári pénzhoroszkóp: búsás gazdagságban lesz része ezeknek a csillagjegyeknek

A most következő hónapok legmeghatározóbb asztrológiai eseménye, hogy a Jupiter, a nagy szerencse bolygója előre indul. Ezt fokozza, hogy a Vénusz, a kis szerencse és a pénz bolygója pedig jegyet vált, a tűz elemű Kosba lép. S hogyan hat mindez a csillagjegyedre? Az Astronet elárulta!

Fotó: Pavel Danilyuk / Pexels

Kos

Uralkodó bolygód, a Mars egyelőre hátrál, ami visszafog az előrelépésben. Érkezik azonban egy hatalmas segítség, a Vénusz, ami belép a jegyedbe február 3-án, és gondoskodik a szerencsédről. Előkészítheted a terveket, amiket február 23-tól elindíthatsz útjukra: ezen a napon ugyanis előre indul a Mars, és megnyitja előtted a pénzcsapot.

Bika

A hónap egész első fele kiválóan alkalmas arra, hogy megvalósítsd az új terveidet. Február 4-én a Jupiter előreindul, és ez hatalmas lehetőségeket hoz neked a pénzügyekben. A február 9-i Merkúr kazimi-fényszög izgalmas és váratlan ötleteket hozhat, amelyek nagy elismerést hozhatnak neked a munkahelyeden.

Ikrek

A jövedelmező lehetőségek és ötletek most váratlan formában érkezhetnek hozzád. A Jupiter február 4-én előre indul a jegyedben, ennek hatására a bőség energiái érkeznek most az életedbe. Ezt koronázza meg február 27-én az újhold, ami tényleg felteszi a pontot az i-re a pénzügyekben és karrier-tervekben is.

Rák

A Vénusz fokozza a vonzerődet, és ezt most bizony nemcsak a magánéletben, hanem a karrier területén is kamatoztathatod. A február 9-i Merkúr kazimi jó alkalom arra, hogy váratlanul törleszthess egy adósságot vagy felvegyél egy jól megtervezett hitelt. Február 12-én a telihold a pénzügyi területen van, ez fogja megkoronázni az eddigi erőfeszítéseidet. Pozitív fordulat állhat be egy ügyben. A Jupiter előre indulása pedig hosszú távon jelez szerencsés hatást.

Oroszlán

Nagy benyomást kelthetsz a február 9-i Merkúr kazimi alatt, de készülj fel néhány lehetséges meglepetésre. Figyelj oda a részletekre, és minden rendben lesz! Néhány nappal később a jegyedben lévő telihold hatalmas esélyt hoz, hogy megvalósítsd a céljaidat, legyen szó karrierről vagy pénzről, ezért tegyél meg lépéseket. Ha van tartozásod, akkor a február 27-i újhold előtt visszafizetheted.