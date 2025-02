2025. február 12.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma van telihold az Oroszlánban. Apróságokon is képes most mindenki rugózni, így ha meg akarja őrizni a békét, akkor most nagy önuralmat kell tanúsítania. Higgye el, jobban jár ezzel, mint a pillanatnyi győzelemmel.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán az Oroszlán Hold nagyon feszült körülményeket okoz, és könnyen olyan helyzetben találhatja magát, amikor valaki le akarja nyomni, és próbál rivalizálni önnel. Ne hagyja magát, ugyanakkor feltétlenül győznie sem kell. Mérlegeljen!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Bár ön alapvetően nagyon segítőkész ember, de ma úgy alakulhat, hogy nemet mond valakinek. Most egyszerűen az ön ügye az első. Ne érezze magát emiatt kényelmetlenül! Most így alakult a dolog és aki ezt nem érti meg, az magára vessen.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán valaki túlságosan rámenősen lép fel önnel szemben, és ez összezavarhatja. Kérjen időt, foglalkozzon egy kicsit valami egészen mással, ha kell, hagyja is el a helyszínt és amikor később visszatér, már meg is lesz a fejében a megfelelő megoldás.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Telihold van a jegyében, ami nagyon személyes szinteken érinti. Lezárul egy ciklus az életében, és kezdetét veszi egy új periódus. Gondolja végig, mit szeretne elérni a jövőben. Ma győzelmet arathat egy fontos megbeszélés során.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán egy folyamatban, amely eddig jól működött ön körül, egy kisebb zavar támadhat. A telihold okoz bonyodalmakat, ezeket azonban az idő megoldja. Minden ügyhöz türelmesen viszonyuljon, most ez segíthet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán az Oroszlán telihold idején úgy érezheti egy ügyben, hogy igazságtalanság történik, és önnek kell képviselnie az igazságot. Vigyázzon, mert így belefolyhat egy olyan ügybe, amiből pedig jobb lenne kimaradnia.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán az Oroszlán telihold önből igazán előhozza a harcost. Egy ügyben áttörést érhet el, még olyan áron is, hogy valakivel vállalnia kell a vitát, veszekedést. Nagy sikert könyvelhet el.