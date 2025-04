Végre eljön a harmónia? Így hat a Hold és a Nap fényszöge a csillagjegyekre

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma olyan feladatot kaphat, hogy teljesen belemerül a munkába, annyira túlvállalta magát, hogy nem nagyon látod a fényt az alagút végén. Fontos a munkája, és szerencsére támogatókra is talál benne. Most akár learathat bizonyos babérokat is, és nagyokat léphet előre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán figyeljen nagyon a körülötted folyó eseményekre. Kedvező fényszögek segítik, de a megérzéseire is szükség lehet, ha bizonyos félinformációk, álhírek közül akarja kiválasztani az igazságot.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán jól jön az óvatosság! Ha eléggé figyelmes, könnyen észreveszi, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik önhöz, vagy ki akarja használni. Figyeljen a megérzésekre, a jelekre, melyek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel vagy a sztorijával, amit előad.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold ma belép a jegyébe, és egy szuper fényszöget kap a Naptól. Ez most segít nagyon hatékonnyá válni, a Nap ugyanis a leföldelt Bika jegyében van. Jó ötletei vannak, és ezek nagyon reálisak is.