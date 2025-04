Üzen az univerzum: Egy csillagjegy igazán biztató híreket kap ma

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold egész nap a Halak jegyében van, ez idegessé teszi, ahogy az is, hogy vasárnap az uralkodó bolygója, a Mars szembekerül a Plútóval, és ennek feszültségét már ma is érzékeli. Túlgondolja most a dolgokat, osszon el magában mindent hárommal...

Horoszkóp: egy csillagjegy igazán biztató híreket kap ma Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A feszült bolygóállások nem kímélnek senkit. A közlekedésben és a kommunikációban is óvatosnak, tapintatosnak kell lennie. Döbbenten szemléli, hogy az emberek milyen apróságokon képesek fennakadni és/vagy kiakadni. Kerülje az összeütközést minden áron.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Lehetnek „csúsztatások” az információkban. Legyen nagyon körültekintő, mielőtt ezekre reagál. Lehetséges, hogy mindegyiknek van igazságalapja, de azért nem pontosan azok a körülmények, amik eljutottak önhöz. Hallgasson a belső hangra!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az, hogy mennyire verik ki önnél a biztosítékot az események, attól is függ, mennyire hajtotta túl magát az elmúlt napokban. Ha kipihent, sokkal ellenállóbb lesz a problémás helyzetekben. Mindenesetre jól teszi, ha este korán ágyba kerül, és kipiheni a feszültséget!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön, amikor meg szeretne győzni valakit valamiről, falba ütközik. Bár talán meglenne a lehetősége, hogy áttörje ezt a falat, nem biztos valójában, hogy érdemes. Vannak emberek, akiknek jobb, ha meghagyják őket a hitükben.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön előfordulhat, hogy valakivel, aki közel áll önhöz egy kissé feszültté válik a helyzet, amit talán egy rossz megjegyzése okoz. Bár biztosan rosszul esik, azért érdemes mérlegelni azt is, hogy mi mennyire fontos.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Lehet, hogy már napok óta érzi, ideje lenne valami újat, érdekeset kipróbálnia, új kalandokat keresnie. Ez aztán ma nagyon is felerősödhet, mert a vasárnapi Bika újhold már érezteti hatását. Viszont szerelmi ügyekben csak akkor keressen kalandot, ha szingli!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Halak Hold idején ön általában előre megérzi a környezetében lévők gondolatait, előre tudja, ki hívja, ha csörög a telefon és talán még egy-egy eseményt is előre tud jelezni. Ma is ilyen erősen megmutatkoznak a médiumi képességei, intuíciója.