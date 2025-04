7 ok, amiért érdemes hangosan magadban beszélned

Érdekes módon az önmagunkkal folytatott írásos párbeszéd elfogadható – sőt bátorított. A naplóírás hasznos terápiás eljárás, hiszen ebben az esetben a gondolatok felelevenítése, rendszerezése és leírása történik. Ilyenkor a rögzítés közben fel is dolgozzuk gondolatainkat és érzéseinket. A naplóírás a magunkban beszélés támogatott formája. A hangos magunkban beszélésnek azonban negatív bélyegei vannak, sokszor őrültnek gondolják a magukban beszélő embereket.

A magunkban beszélésnek számos haszna van és egészséges is Fotó: metodej

Az alábbiakban feltárjuk, hogy mikor és hogyan segíthet nekünk az önmagunkkal való hangos beszélgetés.

1. Útmutatás a komplex tevékenységek során

Ha hangosan beszélünk magunkkal, akkor jobban koncentrálunk a több lépésből álló feladatok elvégzésekor, a hangos beszélgetés segít a konkrét cselekvések sorrendjében, miközben megkönnyíti az egymást követő cselekvések közötti átmeneteket is. Például főzés közben narrálhatjuk, mit rakunk először a fazékba, meddig kell benn lennie valaminek a sütőben, vagy hangosan számolhatjuk a hány tojást törtünk eddig a tálba. Az önmagunkkal való hangos beszélgetés visszajelzést, építő kritikát és megerősítést is ad: Ez most jól sikerült! Legközelebb máshogy csinálom. stb.

2. Időt szánni a nyugtalanító vagy új élmények feldolgozására

Ha hangosan beszélünk magunkkal, akkor az segít megérteni és kezelni a világ szokatlan és meglepő eseményeit. Ahogyan a naplóírás, úgy a beszéd is segít feldolgozni történéseket, és lenyugtatni az embereket. Ezenfelül egy új környezetben is kényelmesebben mozognak az emberek, ha egyedüllétük alatt hangosan beszélnek.

3. Tanulás

A hangos gondolkodás a nehéz anyagok tanulmányozása közben növeli az anyag iránti elkötelezettséget és a tanulás örömét.

4. A teljesítmény javítása

A teljesítmény mérhetően megnő, ha például egy sport mérkőzés előtt a játékosok hangosan átbeszélték a mozdulataikat. Általánosságban elmondható, hogy a pozitív önbeszéd növeli a motivációt egy fontos esemény előtt, a sportolók és a művészek, köztük táncosok, zenészek és színészek körében is.

5. Múltbeli események feldolgozása

Legyőzhetjük a megbánást és hatékonyabban csökkenthetjük az önkritikát, ha rossz tapasztalataink utána hangosan beszélünk magunkkal.