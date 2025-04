Ingyenes nyelvtanulási lehetőséget biztosít a kormány a szülőknek – Mutatjuk, hogy lehet élni vele!

Hamarosan a szülők is ingyen tanulhatnak nyelveket a Kréta segítségével – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence. Mutatjuk, milyen nyelvek gyakorlásához lesz elérhető a lehetőség!

Hamarosan a szülők is ingyen tanulhatnak nyelvet a Kréta segítségével (Fotó: Origo.hu)

Több millió szülő előtt nyílik meg a lehetőség

Az államtitkár közleménye szerint Magyarországon minden szülő ingyenesen tanulhat majd idegen nyelvet a Kréta rendszerben. A szülőknek így nem kell majd pénzt fizetni a nyelvtanító mobil applikációkért. Korábban a szülők által, Krétában visszaküldött kérdőívben külön kérték, hogy elérhető legyen számukra is a diákok körében régóta népszerű nyelvtanulási lehetőség.

A szülők kérték, mi megcsináltuk. Bízunk benne, hogy sokaknak jelent segítséget!

– fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve, hogy a minisztérium már megkezdte az előkészítést.

Milyen nyelveken lehet tanulni a Kréta segítségével?

2025. február közepétől már a spanyol és francia, sőt, a magyar, mint idegen nyelv is elérhetővé vált a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Moduljában (IFM), amely továbbra is térítésmentesen használható a magyar köznevelés és szakképzés valamennyi résztvevője számára. Hamarosan pedig a szülők számára is megnyílik ez a lehetőség. A mesterséges intelligenciára épülő Idegennyelvi Fejlesztő Modulban emellett angolul és németül is fejleszthetik a tudásukat a diákok, és nemsokára a szülők is.

Sokan használják a Krétát nyelvtanulásra is A nyelvtanulók száma folyamatosan nő a Kréta rendszerében, ebben a tanévben átlagosan havi szinten legalább 20.000-en használják.

Mit érdemes tudni az IFM-ről?