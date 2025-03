"Haver, össze kell szedned magad!" – másfél év alatt a testsúlya felét adta le a fiatal férfi, elképesztő átalakuláson esett át – videó

Elképesztő fogyást tudhat maga mögött egy mindössze 24 éves férfi: bő másfél év alatt a testsúlya felét adta le. És bizony volt honnan leadni, ugyanis 2023 tavaszán már 190 kiló feletti értéket mutatott a mérleg, a testtömegindexe pedig 55 feletti volt, ami már rendkívül súlyos elhízásnak számít. Az angliai Southamptonban élő Harry Spacagna világ életében testes volt, már kisgyerekként is, ugyanakkor ahogy felnőttkorba lépett, még drasztikusabbá vált a súlygyarapodása. Olyan túlsúly rakódott le rá, amivel testileg és lelkileg egyaránt nehezen birkózott meg. Egy külföldi út és a barátai kellettek ahhoz, hogy rájöjjön: ez így nem mehet tovább. Végül 2024 végére olyan átalakuláson esett át, ami csakis a hihetetlen jelzővel illethető. Manapság 100 kiló körül van, a végcél pedig a 90 kiló és a kidolgozott izomzat. Ahogy halad, nem is lehetetlen, hogy nagyon hamar eléri.

"Az emberek nem veszik észre, hogy a férfiak is küzdenek testképzavarral. Gyerekként focisták és atléták az ikonjaid" – magyarázta a Manchester Evening News oldalának Harry, hozzátéve: ahogy telt az idő és ahogy hízott, úgy törtek rá egyre gyakrabban a pánikrohamok is. Ugyan az esetek többségében igyekezett egészségesen étkezni, már ami a főétkezéseket illeti, sajnos a nassolással már más volt a helyzet. Gyakorlatilag egyre többet evett a reggeli, ebéd és vacsora közt, mondhatni, már-már egyfolytában evett, ennek pedig meg is lett az eredménye. Evett, ha unatkozott, evett, ha nyugalomra vágyott, vagy ha épp ideges volt.

Nem volt jó a mentális egészségem, így ettem, és igyekeztem ezáltal jobban érezni magam

– árulta el.

Végül egy hamburgi utazás volt az, ami észhez térítette. A barátai nem túl lelkizősek, így amikor az egyik odafordult hozzá, és azt mondta: "haver, össze kell szedned magad, nagyon aggódunk érted", az igazán kijózanító volt számára.