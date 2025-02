2025. február 9.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap már a Rák jegyében jár a Hold, emiatt szívesen tölt időt a családdal. Nagyon jó hangulatú, szép napja lehet. Egyedül arra kell figyelnie, hogy ne makacsolja meg magát túlságosan, mert az lehet az egyedüli konfliktusforrás.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Nap és a Merkúr együttállása most jó meglátásokat hoz, bár a szokottnál is makacsabb lehet. Szánjon kis időt rá, hogy összeírja a rövid-, közép- és hosszú távú terveit! Most lesz türelme ezeket átgondolni, és a tényekre hagyatkozva stratégiát készíteni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nem kedveli a szőrszálhasogató embereket, akik „építő kritikát” fogalmaznak meg. Ön szerint egy kritika sosem lehet „építő”. Vasárnap az ilyen beszólások kihozhatják a sodrából. Ha ezt elkerüli, akkor nagyon jó hangulatú lesz a nap.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Rák Hold szuper otthoni hangulatot hoz. Viszont most sokkal sértődékenyebben reagál olyasmire, amin korábban felül tudott emelkedni. Próbálja meg ezt a felülemelkedést gyakorolni, nem kell mindent úgy felfújni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Öngól, ha egész hétvégén agyal. Nem árt értelmezni a héten történteket, de után kapcsolódjon ki! Menjen ki a szabadba, vagy hívja át a barátaidat! Nagyon jó, bensőséges beszélgetéseket jelez a Rák Hold.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Mi az, amit halogat? Ezen a vasárnapon a Nap és a Merkúr fényszöge támogatja, hogy meglépje. Lehet ez magánélettel kapcsolatos dolog, de az is, hogy elszánja magát a továbbképzésre, tanulásra, vagy valamilyen tanfolyamra. A Rák Hold szép családi délutánt jelez.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Valaki keresi a társaságát, és mindent elkövet, hogy észre vegye őt. Lehet, hogy már kapcsolatban vannak, lehet, hogy még új az ismeretség. Egyik sem könnyíti meg a helyzetét. Csak az ön kedvessége és figyelmessége segíthet enyhíteni a feszengését…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnapra szuper meglátásokat hoz a Merkúr. Több ötletet dédelget. Egyelőre járja körbe ezeket! Ráér később megtenni az első lépést… Most főleg beszélgessen róla, mert a másik jó szempontokat tud hozni hozzá.