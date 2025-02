Cowboy-szindróma: a túlzott önállóság ártalmas is lehet

A szakpszichológus azt is kiemelte, az ilyen személyek korábbi tapasztalataik alapján azt érezhetik, csak magukra számíthatnak, ha mástól kérnének szívességet, azzal sebezhetőséget mutatnak és akár meg is szégyenülhetnek. Előfordulhat, hogy a „ha valamit jól akarok csinálni, akkor azt magamnak kell megcsinálni” meggyőződés a múlt csalódásai nyomán alakult ki. Lényeges megemlíteni a perfekcionistákat is, akik szintén hajlamosak lehetnek arra, hogy semmilyen szinten nem engedik át másoknak az elintéznivalókat, mert attól tartanak, nem lesz elég jó az eredmény.

Mélyen gyökerezhet

Sokan azért nem kérnek segítséget, mert úgy érzik, ezzel gyengének tűnnének. Ha valaki állandóan azt hallotta gyerekként, hogy „légy erős, ne sírj, ne panaszkodj”, akkor felnőttként is erre fog törekedni, és egyedül akar majd helytállni a különféle helyzetekben. A jelenség mögött ezenkívül húzódhat egy olyan gyerekkor vagy egy olyan korai időszak is, amiben a család szigorú és rideg hozzáállást tanúsított, ahol sok volt a szabály, a tiltás és korlátozás.

„Egy ilyen túlzó, óvó, védő rendszerben, illetve kapcsolatban az az érzet alakulhat ki, és az erősödhet meg a gyerekben, hogy ő védelemre szolgál, nem képes az önállóságra. Összetett módon, de akár az ebből való kitörés eszköze is lehet a cowboy-effektus, azaz, hogy valaki nagy fokú önállósággal tör ki ebből az állapotból, elutasítja a támogató kezeket, ezzel is igyekezve helyreállítani az önértékelését, énképét” – részletezi a pszichoterapeuta. „Ezért aztán felépít egy olyan jellemet a külvilág, és akár önmaga felé, amiben ő erős, érett, tettre kész ember, aki nem függ senkitől. Ez egy megküzdés az adott helyzetben, amiben ott van a félelem, hogy megismétlődik a múlt, és újra kiszolgáltatott, alárendelt vagy éppen függő helyzetben lévő gyerek lesz.”

Találhatunk kiutat belőle

Fontos lenne megérteni, hogy a segítségkérés nem gyengeség, és nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene mozgósítani az erőforrásainkat, valamint stratégiákon gondolkozni. Megfelelő önismerettel és önreflexióval rájöhetünk minderre, és akár gyakorolhatunk is. Például apróságokban kezdjük el elfogadni mások támogatását. Így fokozatosan fejlődhetünk. Fontos a bizalom is, hogy elhiggyük, a többi ember is képes jól megoldani a dolgokat. Végezetül az is lényeges, hogy tudjuk, nem attól leszünk értékesek és szerethetőek, ha mindent segítség nélkül viszünk véghez.