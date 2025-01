Makai Gábor pszichológus: A maszkjaink okoznak szorongást

Az is lehet, hogy annak érdekében, hogy célt érjünk, valaki egészen más ember bőrébe bújunk, aki okosabb, szexisebb, elnézőbb, rugalmasabb, erősebb vagy céltudatosabb. Akkor és ott úgy érezzük, hogy nem teszünk mást, csak odatesszük magunkat. De a valóságban egy színjátékot játszunk. A kérdés csak az, hogy meddig tudunk szerepben maradni. A másik probléma, hogy ha például valaki beleszeret abba az énünkbe, akit megjátszottunk, akkor onnantól kezdve mindvégig attól rettegünk, hogy a valódi énünk nem is lenne neki elég jó. Emiatt pedig az örökös szorongás lesz az életünk, melynek előbb-utóbb mentális és fizikai tünetei is lesznek. Ebből következik, hogy lehet, hogy a maszkunk segítségével megszerezzük azt a valamit vagy valakit, akik akarunk, de egyáltalán nem biztos, hogy meg is tudjuk tartani, az meg pláne nem valószínű, hogy boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus életet fogunk tudni élni a mindennapokban